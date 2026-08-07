Tragedia sangrienta en Tailandia: el estudiante había matado primero a sus abuelos

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Tragedia sangrienta en Tailandia: el estudiante había matado primero a sus abuelos

Nuevos detalles sobre el sangriento suceso ocurrido en Tailandia han conmocionado aún más a la opinión pública. Según los investigadores, el adolescente que perpetró el tiroteo en la escuela disparó y mató a su abuelo y a su abuela en su casa antes de dirigirse al centro educativo.

Según informaron medios extranjeros, el 7 de agosto, en la provincia de Nonthaburi, la escuela Debsirin Nonthaburi fue escenario de un ataque que dejó un total de siete muertos. Cinco de las víctimas fallecieron en el recinto escolar, mientras que las otras dos resultaron ser el abuelo y la abuela del atacante. Al final del ataque, el adolescente también se suicidó.

La policía tailandesa considera este hecho una de las matanzas masivas más graves registradas en el país desde 2022.

Según los datos preliminares, el atacante utilizó un arma de fuego registrada legalmente a nombre de su abuelo. Durante la investigación se determinó que había efectuado al menos 26 disparosen el recinto escolar y que en el arma aún quedaban 34 balas .

Los rescatistas sacan a una mujer que llora entre la multitud.

Como consecuencia de la tragedia, 23 personas resultaron heridas de diversa gravedad. El ministro de Educación de Tailandia, Prasert Jantararuangtong, confirmó que entre las víctimas había estudiantes. Por ahora, no se han revelado oficialmente las razones que llevaron al adolescente a cometer un crimen tan atroz.

La escuela Debsirin Nonthaburi donde ocurrió la tragedia está considerada una de las instituciones educativas más prestigiosas del país. Fue fundada en 1885 por iniciativa del rey Chulalongkorn y ha formado a numerosos diplomáticos, funcionarios, deportistas y primeros ministros. Durante el curso escolar 2025, el centro contaba con aproximadamente 3.100 estudiantes y 147 profesores .

TailandiaNakhon PathomChulalongkornPrasert Jantararuangtong
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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