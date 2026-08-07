Científicos sorprendidos: ¿apareció la vida dos veces en la Tierra?

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Científicos sorprendidos: ¿apareció la vida dos veces en la Tierra?

Un equipo internacional de científicos, dirigido por biólogos de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, ha revisado las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra. Science Advances Según un estudio publicado en la revista Science Advances, el paso de la materia inerte a los organismos vivos podría haber ocurrido de forma independiente en las dos grandes ramas de la vida: las bacterias y las arqueas.

El biólogo William Martin, uno de los autores del estudio, señala que algunas enzimas esenciales de las bacterias y las arqueas no están relacionadas evolutivamente. Por ello, los científicos plantean que, aunque el código genético tuviera un origen único, las formas de vida libres podrían haberse formado por dos vías independientes.

Durante la investigación, los científicos analizaron la estructura proteica de las principales enzimas metabólicas presentes en los genomas de bacterias y arqueas. Los resultados indican que el ancestro común hipotético de todas las células, denominado LUCA solo poseía enzimas para una parte de las reacciones metabólicas; los demás procesos podrían haberse llevado a cabo mediante los metales presentes en el entorno de aquella época, probablemente en fuentes hidrotermales.

Los científicos también distinguieron cuatro etapas en el desarrollo de la catálisis durante la formación de la vida. Al principio, las reacciones dependían de los metales del entorno externo. Más tarde, las protocélulas desarrollaron gradualmente sus propias enzimas y, finalmente, dejaron de necesitar catalizadores externos. Según los especialistas, fue después de esta etapa cuando las bacterias y las arqueas se convirtieron de manera independiente en organismos de vida libre.

La bióloga Natalya Mrnyaivach señala que las bacterias y las arqueas crearon de forma independiente enzimas con la misma función, pero con estructuras completamente diferentes. Esto demuestra una vez más que su evolución pudo desarrollarse por separado.

Los investigadores también propusieron un mecanismo alternativo que podría haber sustituido a la molécula de ATP en los procesos químicos anteriores a la biología. Descubrieron que las reacciones de fosforilación con fosfito y paladio podían producirse de forma natural en un medio acuoso. Según los científicos, este hallazgo podría simplificar aún más la comprensión de las primeras etapas de la vida y ayudar a responder nuevas preguntas.

Universidad Heinrich Heine de DüsseldorfWilliam MartinNatalya MrnyaivachScience Advances
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Aziza Shukhratova
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