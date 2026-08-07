Lionel Messi pone fin a los rumores sobre el regreso de su hijo a la academia del FC Barcelona

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Lionel Messi pone fin a los rumores sobre el regreso de su hijo a la academia del FC Barcelona

El delantero de la selección argentina y del Inter Miami, Lionel Messi, desmintió categóricamente las informaciones sobre el regreso de su hijo mayor, Thiago, a la academia del FC Barcelona. Según Goal.com, la leyenda del fútbol respondió de forma breve y contundente, puso fin a todas las especulaciones y confirmó que el centrocampista de 13 años seguirá en Estados Unidos. Sobre este asunto, Goal.com también informa.

Antes del partido del Inter Miami contra el Atlético de San Luis en la Leagues Cup, el reconocido periodista Bruno Vain detuvo a la estrella argentina para preguntarle por el futuro de su hijo. Ante la pregunta «¿Se va Thiaguito?», Lionel Messi respondió sin dudar con una sola palabra: «No».

El futuro futbolístico de su hijo y su carrera en Estados Unidos

Actualmente, el joven futbolista se entrena en las categorías inferiores del club de Florida, donde continúa perfeccionando sus habilidades. En una entrevista anterior con Simplemente Futbol, Lionel Messi había hablado sobre el estilo de juego de su hijo. Según explicó, Thiago se desempeña más como un centrocampista que lee bien el juego, piensa en profundidad y organiza al equipo en el centro del campo.

Los rumores difundidos en las redes sociales señalaban que Thiago, de 13 años, podría regresar a la famosa academia catalana de La Masia. Los especialistas explicaban esta posibilidad por la edad del joven y su etapa de desarrollo, comparándola con el período en que su padre se trasladó de Rosario a Cataluña durante su infancia.

Los pasos del pasado y los planes de futuro

Cabe recordar que Thiago Messi ya se había formado en el Barça Escola entre 2016 y 2019. Posteriormente, también fue admitido en la academia juvenil del Paris Saint-Germain durante la etapa de su padre en Francia. El resurgimiento de estos rumores coincidió además con el quinto aniversario de la emotiva despedida de Lionel Messi del FC Barcelona, el 5 de agosto de 2021, tras la crisis financiera del club.

Actualmente, Thiago continúa desarrollando sus habilidades en la academia de Miami, y los rumores sobre un traspaso al extranjero no afectan a su evolución. Con el pleno apoyo de su familia, su principal objetivo es progresar paso a paso en el fútbol juvenil de Estados Unidos.

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