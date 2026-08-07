Publicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FE

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Según los renders publicados, el smartphone de nueva generación se ofrecerá a los compradores en tres atractivos colores: negro, verde y morado. El cambio exterior más importante es el rediseño completo del módulo de la cámara principal frente al anterior Galaxy S25 FE.

Cámara y elementos de diseño

Los ingenieros de Samsung han abandonado los anillos independientes alrededor de cada objetivo para adoptar un único módulo vertical inspirado en el Galaxy S26. Este módulo permite colocar las tres cámaras en fila en la esquina superior izquierda del cuerpo. El flash LED se encuentra fuera del módulo, a un lado.

El cuerpo del smartphone incorpora marcos laterales planos, de acuerdo con las exigencias actuales. Los botones de volumen y encendido están ubicados tradicionalmente en el lateral derecho. Los marcos que rodean la pantalla son bastante finos, aunque la parte inferior parece ligeramente más ancha que las demás.

Especificaciones técnicas y software

Según Android Headlines , el Galaxy S26 FE estará equipado con el procesador exclusivo Exynos 2500 de Samsung. En cuanto al software, el dispositivo funcionará desde el primer momento con la interfaz One UI 9.0 basada en el sistema operativo Android 17.

No se esperan cambios importantes ni mejoras revolucionarias en el sistema de cámaras frente al Galaxy S25 FE del año pasado. Aun así, se ha aumentado la velocidad de carga y se ofrece compatibilidad con una potencia de 45 W, una ventaja importante para los usuarios.

La presentación oficial del Samsung Galaxy S26 FE está prevista para septiembre de 2026. Según las estimaciones, este esperado evento tendrá lugar en el marco de la prestigiosa feria IFA, en Alemania.