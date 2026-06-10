Jamie Carragher: Jude Bellingham podría ser suplente en el Mundial 2026

El ex defensa de la selección inglesa, Jamie Carragher, ha hecho una predicción sorprendente. En su opinión, la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, podría perder su puesto en el once inicial en el próximo Mundial frente al delantero del Aston Villa, Morgan Rogers. Carragher señaló que tal decisión causaría un gran revuelo durante el torneo. Así lo informa Goal.com .

En el podcast "Stick to Football" de The Overlap, Carragher afirmó que Thomas Tuchel prefiere actualmente a Rogers para la posición de número 10. El experto cree que las lesiones y el estado físico de Bellingham han disminuido sus posibilidades. Rogers, por su parte, ha participado en todos los partidos de clasificación, ganándose la confianza del entrenador.

"No creo que Jude Bellingham sea titular en el primer partido. No ha tenido una buena temporada debido a las lesiones. La relación entre Thomas Tuchel y Bellingham será el centro de atención mediática durante todo el verano. Si no entra en el once, se convertirá en un auténtico circo mediático", dice Carragher.

Mientras tanto, los debates también se han intensificado entre otros expertos. Mientras que Micah Richards subrayó que una superestrella como Bellingham debe jugar pase lo que pase, Gary Neville expresó su preocupación por el hecho de que el entrenador deje fuera a talentos como Phil Foden y Cole Palmer.

Carragher predice que Rogers comenzará el torneo como titular, pero que Bellingham podría recuperar su lugar gracias a su experiencia y habilidad para el tercer partido de la fase de grupos. Por ahora, se espera que la decisión final de Thomas Tuchel determine el destino de la selección inglesa en el campeonato.