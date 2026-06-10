Sebastian Kehl rechaza la oferta del Tottenham

El Tottenham, representante de la Premier League, ha encontrado un obstáculo importante en su búsqueda de un nuevo director deportivo. El ex directivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, se negó a colaborar con el club londinense tras las negociaciones. A pesar de que el especialista alemán visitó Londres personalmente, finalmente no se llegó a un acuerdo, según informa Goal.com informa.

Según Sky, las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre la dirección estratégica futura del club. Kehl, de 46 años, declaró que no pudo ponerse de acuerdo con la dirección sobre la visión a largo plazo del proyecto del Tottenham y la distribución de competencias dentro del sistema de gestión. Esta situación ha provocado un giro inesperado en la jerarquía del club londinense.

Según los informes, una de las razones principales de la ruptura de las negociaciones fue la cuestión de las competencias relacionadas con el entrenador principal, Roberto De Zerbi. El especialista italiano exige tener una gran influencia en los fichajes y en la estructura deportiva. Kehl, acostumbrado a una gran autonomía en el sistema del Borussia Dortmund, no aceptó este modo de trabajo.

Actualmente, Johan Lange sigue dirigiendo el departamento deportivo del Tottenham. Según el plan inicial, Kehl y Lange debían trabajar en tándem para devolver al club a la cima de la Premier League. Ahora, Lange seguirá trabajando de forma independiente con el cuerpo técnico en los fichajes de verano.

Según el diario Bild, varios otros grandes clubes europeos están interesados en Sebastian Kehl. Su exitosa trayectoria en Dortmund y su experiencia en la formación de plantillas competitivas siguen siendo una opción atractiva para muchos clubes. El Tottenham se ve obligado a considerar nuevos candidatos para reforzar su departamento deportivo.