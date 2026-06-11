El Chelsea se separa del hermano de Michael Olise

·0·Deportes
El Chelsea se separa del hermano de Michael Olise

Mientras Michael Olise sigue brillando con el Bayern de Múnich y la selección francesa, su hermano Richard Olise se ha visto obligado a buscar un nuevo club. El Chelsea confirmó oficialmente la salida del defensa de 20 años como parte de los cambios estructurales en la academia. Esto pone fin a sus 11 años en Stamford Bridge, informa Goal.com informa .

El club del oeste de Londres anunció su lista de jugadores retenidos y liberados para la próxima temporada. Richard Olise fue uno de los cuatro graduados de la academia en ser liberados. Se unió a la famosa academia de Cobham a los nueve años y progresó a través de las categorías inferiores con grandes expectativas.

A pesar de mostrar un gran potencial durante su década en el club, el defensa no pudo entrar en el primer equipo. Mientras su hermano se convierte en una estrella europea en el Crystal Palace y el Bayern de Múnich, el camino de Richard en el Chelsea se vio limitado bajo una sucesión de entrenadores.

Lo más cerca que estuvo Richard Olise del primer equipo fue cuando fue convocado al banquillo para un partido de la Conference League durante la temporada 2024-25. Sin embargo, no jugó y dejó el club sin disputar ni un minuto oficial. Junto a él, jóvenes como Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi y Jimi Tauriainen también abandonaron el equipo.

Ahora como agente libre, el exjugador del Chelsea busca un nuevo club. Tras formarse en un entorno de élite durante 11 años, se considera que Olise tiene una base técnica sólida para debutar como profesional y seguir el camino de éxito de su hermano.

ChelseaRichard OliseBayern MúnichFichajePremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lionel Messi promete defender el título de campeón del mundoLionel Messi promete defender el título de campeón del mundoHoy, 19:33España no quiere correr riesgos con el regreso de Lamine YamalEspaña no quiere correr riesgos con el regreso de Lamine YamalHoy, 19:30Messi hace una declaración sobre su lesión tras el partido contra IslandiaMessi hace una declaración sobre su lesión tras el partido contra IslandiaHoy, 19:16Joshua Kimmich admite que estuvo cerca de dejar el BayernJoshua Kimmich admite que estuvo cerca de dejar el BayernAyer, 17:59Sebastian Kehl rechaza la oferta del TottenhamSebastian Kehl rechaza la oferta del TottenhamAyer, 17:52Tottenham ficha a Marcos SenesiTottenham ficha a Marcos SenesiAyer, 17:34
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán