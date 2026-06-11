El extremo del Barcelona, Raphinha, ha elogiado las habilidades de la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, y las suyas propias, expresando su confianza en que pueden llevar a la selección brasileña a su sexto título mundial. Durante una concentración antes del torneo de 2026, el delantero destacó que una mezcla de juventud y experiencia es crucial para terminar con la sequía que dura desde 2002. Esto es reportado por Goal.com .

La selección brasileña no ha logrado ganar las últimas cinco Copas del Mundo. Dado que el equipo solo ha llegado a semifinales una vez desde 2002, la presión sobre la Seleção sigue aumentando. Con Neymar aún sin recuperarse completamente de su lesión, se espera que la responsabilidad en los partidos decisivos recaiga en jugadores como Vinicius Junior y Raphinha.

A pesar de ser feroces rivales a nivel de clubes, el representante del Barcelona reconoció el potencial de la estrella del Real Madrid. Aunque el equipo madrileño terminó la temporada 2025-26 sin trofeos importantes, Vinicius Junior logró marcar 22 goles en 53 partidos. "Vini es aún joven, pero con su experiencia y logros, puede decidir el destino de la Copa del Mundo. Yo también me incluyo en ese grupo", dijo Raphinha.

Raphinha también tuvo una temporada difícil en el Barcelona debido a las lesiones, pero registró un resultado impresionante con 21 goles en 33 encuentros. Destacó que el juego defensivo del equipo es la clave para la victoria: "Nos estamos preparando muy bien. Si jugamos de manera organizada en defensa, nuestras posibilidades de ganar serán muy altas. Este torneo es corto y no perdona errores".

El jugador también habló sobre su relación con el seleccionador nacional, Carlo Ancelotti. El especialista italiano, llegado del Real Madrid, fue elogiado especialmente por Raphinha por crear un ambiente positivo y mostrar confianza en los jugadores.