Cristiano Ronaldo tiene un partido difícil: Portugal vence por la mínima a Nigeria

La selección nacional de Portugal logró una victoria por 2-1 sobre Nigeria en su último partido de preparación antes de la Copa Mundial de 2026. En el encuentro disputado en Leiria, Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue el centro de atención, pero el legendario delantero no logró mostrar su eficacia habitual y desperdició varias ocasiones claras. Así lo informa Goal.com .

La ex estrella del Manchester United y del Real Madrid sigue siendo una figura clave en el equipo de Roberto Martinez, pero sus 65 minutos en el campo estuvieron marcados por la frustración. Ronaldo falló un cabezazo tras un centro de Nelson Semedo en el minuto 9 y más tarde envió un disparo desde dentro del área fuera de la portería. Esta actuación ha generado debates entre aficionados y expertos sobre su puesto de titular en el próximo torneo.

No obstante, el seleccionador Roberto Martinez destacó que el tiempo prolongado del capitán en el campo formaba parte de una estrategia planificada. A pesar de los ocho cambios realizados en el descanso, Ronaldo fue el único jugador de campo que permaneció en el terreno de juego durante la segunda parte. Según Martinez, esto es parte de un plan específico para preparar la condición física del delantero para los exigentes partidos de la fase de grupos.

Pedro Neto abrió el marcador en el minuto 23, pero Akor Adams empató justo antes del descanso. La selección de Nigeria, a pesar de no contar con estrellas como Victor Osimhen y Ademola Lookman, opuso una seria resistencia a Portugal. El partido se decidió en el minuto 75 gracias al suplente Francisco Conceicao, cuyo preciso disparo desde la banda derecha aseguró la victoria.

De este modo, la selección de Portugal se dirige a la Copa Mundial en Norteamérica con otra victoria por 2-1, similar a la obtenida contra Chile. Aunque el equipo ganó, la forma de Ronaldo y su sequía goleadora siguen siendo los principales temas de debate.