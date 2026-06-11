¿Qué debe hacer Bukayo Saka para alcanzar el nivel de Mohamed Salah?

La joven estrella del Arsenal, Bukayo Saka, solo ha logrado marcar 13 goles en la Premier League inglesa en las dos últimas temporadas. En una entrevista con GOAL, el ex extremo de la selección inglesa, Chris Waddle, destacó que para que Bukayo Saka mejore su juego, debe ser tan prolífico como Mohamed Salah. Así lo informa Goal.com.

En la temporada 2025-26, cuando el Arsenal logró el tan esperado título, Bukayo Saka marcó 7 goles. En la temporada anterior, había perforado la portería rival en 6 ocasiones. El mejor registro del extremo corresponde a la temporada 2023-24 (16 goles). Waddle cree que, para marcar más goles, Bukayo Saka necesita trabajar su pierna derecha y entrar con más frecuencia en el área penal.

«Si necesita un modelo a seguir, Mohamed Salah es el mejor ejemplo. Siempre busca el gol y no tiene miedo de arriesgar. Puede que Mohamed Salah no trabaje tanto en defensa como Bukayo Saka, pero siempre aparece en el lugar correcto en ataque. Bukayo Saka también debe aprender a estar listo en el segundo palo cuando los ataques se organizan desde la banda izquierda», dice Chris Waddle.

El experto también se refirió a la convocatoria de la selección inglesa para la Copa Mundial de 2026. Dijo que sería más lógico elegir al capitán del West Ham, Jarrod Bowen, en lugar de Noni Madueke. Bowen ha demostrado su consistencia marcando 38 goles en las últimas tres temporadas.

Mientras el Arsenal alcanza nuevas cotas bajo la dirección de Mikel Arteta, la eficacia de jugadores clave como Bukayo Saka será decisiva para los éxitos futuros del equipo.