¡La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada en los campos de América del Norte, ha comenzado oficialmente! Mientras la selección nacional de Uzbekistán hace su debut histórico en la fase final, los medios internacionales siguen de cerca a nuestras estrellas. En particular, la dirección del renombrado club turco Basaksehir ha compartido comentarios muy positivos y alentadores sobre la estrella emergente del fútbol de nuestro país y favorito de los aficionados, Abbosbek Fayzullayev.

En una declaración a los medios turcos, el portavoz oficial del club de Estambul, Gökhan Yılmaz, elogió el potencial del talentoso jugador uzbeko y expresó una gran confianza en él:

«Deseamos mucha suerte a los cinco jugadores de nuestro club que participan en este Mundial. Entre ellos, esperamos una actuación significativa y digna de Abbosbek Fayzullayev para su selección nacional. Creemos plenamente en su potencial y en sus movimientos mágicos en el campo. Esperamos que dé a conocer no solo a Uzbekistán, sino también el nombre de Basaksehir al mundo en este prestigioso torneo», subrayó Gökhan Yılmaz.

Como bien saben nuestros aficionados, los «Lobos Blancos» dirigidos por Fabio Cannavaro comenzarán su histórico torneo en el Grupo K. Nuestros representantes lucharán por un puesto en la siguiente ronda contra uno de los gigantes del fútbol mundial, Portugal liderado por Cristiano Ronaldo, la intensa selección sudamericana de Colombia y la República Democrática del Congo, símbolo de resistencia del continente africano. En un grupo tan difícil e intrigante, los movimientos rápidos e impredecibles de centrocampistas creativos como Abbosbek Fayzullayev son cruciales para nuestro equipo.

Cabe recordar que los partidos de la Copa Mundial 2026 comenzaron hoy, 11 de junio, y continuarán hasta el 19 de julio. ¡Creemos que nuestros héroes como Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev escribirán una nueva historia en estos campos!

¡Sigue los detalles del primer partido histórico de Abbosbek Fayzullayev en el Mundial, noticias exclusivas desde el campamento de Basaksehir y todas las actualizaciones candentes del torneo con nosotros en Zamin!