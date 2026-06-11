David Seaman critica al Manchester United y menosprecia a Fernandes

La leyenda del Arsenal, David Seaman, ha emitido una dura evaluación sobre las recientes actuaciones del Manchester United, señalando que es fácil para Bruno Fernandes destacar en un equipo "pobre". El ex portero inglés cree que el premio al Jugador del Año debería haber sido para las estrellas del campeón Arsenal y no para el capitán del Manchester United. Esto es reportado por Goal.com informa .

A pesar de que el Manchester United tuvo dificultades durante gran parte de la temporada 2025-26, Bruno Fernandes rompió el récord de la Premier League con 21 asistencias. Su juego constante jugó un papel crucial en el ascenso del equipo al tercer lugar de la tabla bajo el mando de Michael Carrick y en la obtención de un puesto en la Champions League. Como resultado, el mediocampista portugués fue nombrado Jugador del Año y mejor creador de juego de la temporada.

Sin embargo, Seaman no valoró mucho estos logros. "Bruno jugó bien, pero el Manchester United no mostró nivel al principio de la temporada. Es fácil destacar cuando los jugadores a tu alrededor juegan mal. Jugadores como David Raya, Declan Rice y Gabriel lograron el título mientras todo el equipo actuaba a un nivel excelente. Creo que el Jugador del Año debería ser elegido del equipo ganador", dijo Seaman.

El ex portero elogió especialmente a la generación actual en el Emirates Stadium, especialmente a David Raya. Según Seaman, aunque los porteros suelen quedar fuera de los premios individuales, el español demostró que se lo merecía con sus paradas cruciales. Valoró altamente las posibilidades del portero en la competencia entre Declan Rice y David Raya.

Tras un campeonato nacional que terminó con récords, Bruno Fernandes ahora centra su atención en la participación de Portugal en la Copa del Mundo. Los portugueses se enfrentarán a Curazao, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos.