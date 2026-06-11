Marc Casado decide despedirse del Barcelona

El centrocampista del Barcelona, Marc Casado, ha llegado a un acuerdo con la directiva para abandonar el club catalán durante este mercado de fichajes de verano. Al no contar con suficientes minutos bajo las órdenes de Hansi Flick, el jugador ha dado instrucciones a su agente, Jorge Mendes, para que valore las ofertas adecuadas. Así lo informa Goal.com informa .

Tras el regreso de Gavi y Marc Bernal de sus lesiones, Casado ha quedado relegado en la jerarquía del equipo. Hansi Flick confía en otros jugadores para su sistema vertical y de alta intensidad. El centrocampista de 22 años, formado en La Masia, es actualmente la quinta opción en el centro del campo por detrás de Pedri, Gavi, Frenkie de Jong y Marc Bernal.

Según informa el diario MARCA, el director deportivo del Barcelona y Jorge Mendes han definido las condiciones económicas del traspaso. El club ha fijado un precio de unos 25 millones de euros por el jugador. Los azulgranas pretenden cerrar la venta antes del 30 de junio para cumplir con el fair play financiero y equilibrar sus cuentas.

Actualmente, existen dos ofertas concretas por el jugador. Una proviene de un club que participa en una liga europea prestigiosa, mientras que la otra es una oferta económicamente muy lucrativa de la Saudi Pro League. Ambas partes están dispuestas a pagar la cantidad exigida por el Barcelona, y la decisión final recae en el propio jugador.