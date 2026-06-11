Distribuyen televisores gratuitos a aficionados argentinos sin visado

Ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, los problemas de visado y las restricciones siguen siendo un tema candente. Anteriormente informamos sobre grupos de aficionados de Costa de Marfil y un árbitro somalí a quienes se les denegó la entrada a EE. UU. Esta vez, la estricta política migratoria del gobierno estadounidense ha afectado a los seguidores más fieles de los actuales campeones del mundo, Argentina. Sin embargo, esta dolorosa situación se convirtió inesperadamente en un evento público muy positivo en Sudamérica.

De fama mundial Reuters La agencia de noticias Reuters informa que cientos de aficionados argentinos, que recibieron una negativa en su solicitud de visado estadounidense y perdieron la oportunidad de apoyar a sus estrellas directamente desde los estadios, recibieron un regalo inesperado en Buenos Aires. Hicieron largas colas para obtener televisores modernos totalmente gratis.

Una solución inteligente de un fabricante local ante una negativa dolorosa

Esta acción única y generosa fue organizada por una de las principales marcas locales de electrónica de Argentina. El objetivo principal de esta iniciativa es animar y apoyar a los aficionados que tenían previsto viajar a EE. UU. para ver los partidos del Mundial, que habían comprado entradas, pero que no pudieron obtener los documentos de entrada necesarios (visados) en la embajada.

De este modo, los desafortunados pero leales aficionados, que perdieron la oportunidad de vivir la fiesta del fútbol al borde del campo, ahora pueden ver los partidos del Mundial en sus casas, con comodidad y en pantallas de alta calidad. Este enfoque considerado fue recibido con gran alegría y aplausos por los aficionados al fútbol en toda Argentina.

Recordemos que esta competición, la más prestigiosa y esperada del mundo del fútbol, se celebra en tres países: EE. UU., Canadá y México. La selección argentina, una de las grandes favoritas, se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. Millones de aficionados pegados a sus pantallas esperan ver a sus ídolos defender el título de campeones una vez más.

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