Oliveira revela la mayor ventaja de Garry ante Makhachev

El excampeón de la UFC Charles Oliveira valoró al alza las posibilidades de Ian Machado Garry de derrotar a Islam Makhachev El luchador brasileño considera que la principal fortaleza del aspirante irlandés es seguir estrictamente una estrategia preparada de antemano.

Oliveira no menospreció el nivel de Makhachev y lo calificó como uno de los rivales más difíciles del octágono. Aun así, destacó que el hecho de que Garry lleve mucho tiempo preparándose precisamente para esta pelea podría suponer un serio problema para el campeón.

«Ian tiene muchas posibilidades de ganar»

Oliveira afirmó que no apoya a Garry únicamente porque sea su amigo y compañero de equipo. Su valoración se basa en el estado del irlandés durante los entrenamientos y en su actitud hacia el plan de combate.

«Ian tiene muchas posibilidades de derrotar a Makhachev. No lo digo porque sea mi amigo o mi compañero de equipo. Estamos viendo cómo entrena y cómo se está preparando».

El luchador brasileño también subrayó que respeta plenamente a Makhachev. En su opinión, el simple valor o una buena preparación física no serán suficientes contra el campeón ruso.

«Al otro lado hay un rival muy fuerte. Merece todo el respeto. Pero Ian pelea de forma muy estratégica y no se aparta del plan».

En una entrevista con MMA Fighting, Oliveira señaló que, si Garry adopta un plan táctico, lo ejecutará hasta el final durante el combate. Considera precisamente esta cualidad como la principal ventaja del aspirante irlandés.

Oliveira ha sentido personalmente la fuerza de Makhachev

La opinión de Charles Oliveira no se basa en una simple observación externa. En 2022, el brasileño se enfrentó a Islam Makhachev por el cinturón del peso ligero y perdió en el segundo asalto por sumisión.

Por eso, Oliveira conoce bien la presión del luchador ruso, su control en la lucha y su capacidad para aprovechar los errores del rival. Sus entrenadores habían diseñado un plan de preparación específico contra Makhachev para aquella pelea por el título.

Ahora esa experiencia se utiliza en el campamento de Garry. Según Oliveira, él y su equipo de entrenadores analizaron con el irlandés las conclusiones extraídas de la pelea contra Makhachev.

Sin embargo, el brasileño no considera este enfrentamiento una revancha personal. Su principal objetivo es ayudar a Garry a crear su propia historia y conquistar el cinturón de la UFC.

Garry lleva mucho tiempo preparándose para esta pelea

Ian Machado Garry se convirtió en el principal aspirante al cinturón del peso wélter tras derrotar al excampeón Belal Muhammad en noviembre de 2025. Según Oliveira, el irlandés entendió después de esa victoria que Makhachev sería su próximo rival y comenzó a prepararse con antelación.

Este aspecto puede ser importante en la pelea por el título. Normalmente, un luchador inicia un campamento específico solo después de que su rival es anunciado oficialmente. Garry, en cambio, ha tenido varios meses para estudiar el estilo, los movimientos y las transiciones de lucha de Makhachev.

Oliveira hizo especial hincapié en la inteligencia de combate del irlandés. En su opinión, Garry no cambia el plan bajo la presión de las circunstancias, no se deja llevar por las emociones y cumple hasta el final las tareas marcadas por sus entrenadores.

Contra Makhachev se necesita precisamente esa disciplina. El campeón puede convertir cualquier movimiento precipitado del rival en un derribo, una posición dominante o una sumisión.

Makhachev defenderá su cinturón por primera vez

En el combate estelar de UFC 330, Islam Makhachev defenderá por primera vez el cinturón del peso wélter. Ian Machado Garry subirá al octágono como número uno de la división y principal aspirante.

El evento se celebrará en el complejo Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos. El calendario oficial de la UFC fija el torneo para el 15 de agosto, pero debido a la diferencia horaria, en Uzbekistán, el combate estelar tendrá lugar durante la madrugada del 16 de agosto.

Makhachev llegará al octágono con un récord de 28 victorias y una derrota. Garry, por su parte, suma 17 victorias y una derrota.

Las principales armas del luchador ruso son la lucha, el control desde arriba y la presión para obligar al rival a cometer errores. Garry apuesta por mantener la distancia, golpear en movimiento y ejecutar el plan establecido de antemano.

¿Podrá Garry mantener su plan hasta el final?

La declaración de Oliveira no presenta a Makhachev como un rival débil. Al contrario, reconoce el peligro del campeón y afirma que Garry posee una cualidad importante que podría funcionar contra él.

Si el luchador irlandés controla la distancia, permanece en el centro del octágono y evita los derribos, puede llevar el combate por un camino favorable. Pero si Makhachev lo arrincona contra la jaula y lleva la pelea al suelo, será mucho más difícil seguir el plan previsto.

Por eso, la gran pregunta en la madrugada del 16 de agosto no será cómo está diseñado el plan de Garry. La clave será saber si puede seguir aplicándolo sin apartarse de él bajo la presión de Makhachev. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!