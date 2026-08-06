Construirán un centro de datos de 245 MW en el emplazamiento de un complejo ferial de Texas

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Construirán un centro de datos de 245 MW en el emplazamiento de un complejo ferial de Texas

En Dallas, Texas, se construirá una importante instalación de infraestructura digital en el emplazamiento de un conocido complejo comercial y ferial. Según ixbt.com, Crow Holdings y CleanArc Data Centers planean desarrollar conjuntamente un moderno centro de datos con una capacidad total de 245 MW. Así lo informa Ixbt.com.

El nuevo proyecto contempla la construcción de una instalación de infraestructura digital de cinco plantas en el lugar que ocupa Dallas Market Hall. El complejo tendrá una superficie total de 40 acres, y está previsto que la primera fase del proyecto entre en funcionamiento a finales de 2027. Actualmente se ha suspendido la recepción de solicitudes para celebrar nuevos eventos en esta zona.

Según se ha informado, Dallas Market Center lleva funcionando desde la década de 1950 y ocupa aproximadamente 5 millones de pies cuadrados. Crow Holdings, la empresa de inversión y desarrollo propietaria del complejo, está estudiando opciones para reestructurar estratégicamente la zona. Inaugurado en 1960, Market Hall es la única instalación abierta al público general, y ha acogido diversas exposiciones y conciertos.

Estrategia de desarrollo de la infraestructura digital

Crow Holdings anunció por primera vez en enero de este año sus planes para construir un centro de datos en Dallas. Sin embargo, mientras que inicialmente se contemplaba desarrollar la instalación en un terreno vacío, los nuevos documentos de zonificación indican que se construirá precisamente en el emplazamiento de Market Hall. La estrategia general de la empresa está orientada a ampliar la infraestructura digital en Estados Unidos, y su cartera incluye futuros proyectos en varios estados con una capacidad total superior a 3 GW.

El socio del proyecto, CleanArc Data Centers, fue creado en 2024 por la empresa de inversión 547 Energy, especializada en energías limpias. Este operador se especializa en la construcción de grandes centros de datos hiperescalables con una capacidad superior a 300 MW y una superficie de 200–700 acres.

Actualmente, CleanArc no solo trabaja en el proyecto de Dallas, sino que también desarrolla una gran instalación en el condado de Caroline, Virginia, y busca nuevos emplazamientos en otras regiones de Estados Unidos. Estas iniciativas muestran que la demanda de centros de datos modernos sigue creciendo en el país.

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Abror Shuhratov
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