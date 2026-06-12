El Bayern Múnich ofrece 53 millones de euros por el traspaso de Ismael Saibari

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El Bayern Múnich ofrece 53 millones de euros por el traspaso de Ismael Saibari

El Bayern Múnich ha intensificado su lucha por fichar a la estrella del PSV y de la Eredivisie, Ismael Saibari. El gigante de la Bundesliga ha presentado una oferta mejorada por un valor total de 53 millones de euros por el centrocampista de 25 años. El internacional marroquí se ha convertido en el objetivo principal para reforzar el centro del campo antes de la nueva temporada. Así lo informa Goal.com informa.

Según el diario Eindhoven Dagblad, el Bayern ha aumentado significativamente su oferta para acelerar el traspaso del talentoso mediapunta. El club alemán ha puesto sobre la mesa un paquete que consta de 48 millones de euros garantizados y 5 millones de euros en variables. Aunque Saibari se encuentra actualmente con la selección de Marruecos, sus representantes siguen negociando su traslado al Allianz Arena.

La directiva del PSV busca obtener el máximo beneficio de este acuerdo. El club neerlandés presta especial atención no solo a la suma total, sino también a las condiciones y plazos de pago. Si el traspaso se concreta por este valor, Saibari se convertirá en la venta más cara en la historia del PSV. Los actuales campeones de la Eredivisie entienden que podrían verse obligados a dejar marchar a su estrella.

Las partes planean firmar el contrato después del 30 de junio. Esta fecha es estratégicamente importante para el PSV en términos de informes financieros. No obstante, se espera que Saibari pase el reconocimiento médico antes de dicha fecha. El Bayern ha manifestado su disposición a asumir todos los riesgos de seguro durante el periodo entre el reconocimiento médico y la entrada en vigor del contrato.

Bayern MúnichPSVIsmael SaibariFichajesBundesliga
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Nodirbek Razzokov
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