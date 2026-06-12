Kylian Mbappé se opone a que Deschamps dirija a la selección de Italia

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, ha instado al seleccionador Didier Deschamps a terminar su etapa por todo lo alto tras la Copa Mundial de 2026. El delantero calificó de "horrible" la posibilidad de que el técnico dirija a otra selección nacional, especialmente a Italia. Se espera que Deschamps deje su cargo tras el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, después de 14 años de trayectoria. Así lo informa Goal.com .

Mbappé admitió que está intentando influir en los planes futuros de su entrenador. Según él, la mejor forma de respetar a Deschamps es despedirse con una victoria. "La mejor manera de mostrarle respeto es ganar, porque a él le encanta ganar. Espero que este sea su último equipo, porque no quiero verlo trabajar para otro", dijo Mbappé en una entrevista con M6.

Deschamps no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro y no descarta volver al fútbol de clubes o dirigir a otra selección. Sin embargo, Mbappé está totalmente en contra de la idea de ver a su mentor en un banquillo rival. "Le estoy metiendo presión", añadió la estrella del Real Madrid.

Los rumores sobre la selección italiana surgen de los años que Deschamps pasó en la Juventus como jugador y entrenador. Mientras los italianos buscan un especialista experimentado para salir de la crisis, Deschamps es visto como un candidato ideal. Pero Mbappé no aprueba este camino: "Dijeron Italia, eso sería simplemente horrible".