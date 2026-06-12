El Atlético de Madrid inicia negociaciones para fichar a una estrella del Paris Saint-Germain

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha identificado al centrocampista del Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, como su objetivo principal para aumentar la creatividad en la plantilla. El internacional surcoreano estaría abierto a regresar a España, y el club parisino está dispuesto a dejarlo salir por una oferta de 35 millones de euros. Así lo informa Goal.com .

Según ESPN, el Atlético de Madrid considera prioritario reforzar el centro del campo en el mercado de fichajes de verano. Aunque Lee Kang-in está participando actualmente en las eliminatorias de la Copa del Mundo con su selección, sus representantes mantienen contacto con el club de La Liga. Simeone valora mucho las habilidades técnicas y la versatilidad del jugador de 25 años en el campo.

La directiva del Paris Saint-Germain busca obtener un beneficio significativo con este traspaso. Compraron al jugador al Mallorca hace tres años por 20 millones de euros. Aunque el contrato de Lee en París tiene dos años más de vigencia, su futuro estaba en duda tras no lograr ser titular en partidos importantes de la Champions League la temporada pasada.

Si este traspaso se concreta, el Paris Saint-Germain considera a la estrella del Mónaco, Maghnes Akliouche, como reemplazo. Se espera que el Atlético de Madrid presente pronto una oferta oficial y acelere las negociaciones. Este fichaje podría ser un refuerzo crucial para el equipo de Simeone antes de la nueva temporada.