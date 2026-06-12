El PSG se une a la carrera por Matheus Fernandes y Summerville

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El PSG se une a la carrera por Matheus Fernandes y Summerville

El Paris Saint-Germain ha contactado con el West Ham United respecto al traspaso del centrocampista Matheus Fernandes y el extremo Crysencio Summerville. Los actuales campeones franceses pretenden reforzar su plantilla y ampliar su banquillo para tener éxito en varias competiciones simultáneamente. El director deportivo Luis Campos ya ha iniciado las negociaciones para conseguir a estos dos talentosos jugadores. Así lo informa Goal.com .

Según FootMercato, la dirección del PSG ha mantenido los primeros contactos con el club londinense. Tras el descenso del West Ham United de la Premier League inglesa, el club se ve obligado a vender sus activos principales. Según se informa, el club londinense pide 80 millones de euros por Matheus Fernandes y 50 millones de euros por Summerville.

El PSG sin duda se enfrentará a una dura competencia en la carrera por Matheus Fernandes. Esto se debe a que gigantes como el Manchester United y el Real Madrid también han mostrado interés en el jugador. Luis Campos, fiel a su política de fichajes, quiere sumar a Fernandes a sus filas junto a sus compatriotas como Vitinha y Joao Neves.

Actualmente, la directiva del PSG está considerando enviar una oferta conjunta por ambos jugadores. Dado que Crysencio Summerville está participando actualmente en la Copa del Mundo con la selección nacional de los Países Bajos, se espera una decisión final después de que concluya el torneo. El West Ham está dispuesto a vender a sus estrellas para mejorar su situación financiera.

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Nodirbek Razzokov
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