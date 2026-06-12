Thibaut Courtois, el talentoso guardameta del Real Madrid y de la selección nacional de Bélgica, compartió recientemente recuerdos interesantes sobre su relación con el legendario entrenador José Mourinho, quien ha tomado las riendas del «club real». Como es sabido, estas dos famosas figuras del fútbol trabajaron juntas anteriormente en el Chelsea FC de Londres, donde cosecharon numerosos éxitos.

El experimentado portero destacó que trabajar con el entrenador apodado «The Special One» no siempre fue fácil, pero que este método solo le trajo beneficios. «A veces había debates y discusiones serias entre nosotros», comenzó diciendo el portero belga con una sonrisa.

El método de «motivación» único del entrenador

Courtois recordó un ejemplo vívido de su paso por el club londinense:

«Una vez me dejó en el banquillo en un partido importante contra el Everton, sin incluirme en el once inicial. La razón era sencilla: en el partido anterior contra el Aston Villa, cometí errores al despejar dos balones peligrosos enviados al área desde las bandas. Era el método psicológico único de Jose para "despertarme" mentalmente y asegurarme de volver a mi nivel».

Sin embargo, tal rigor pronto dio sus frutos. Thibaut cuenta que apenas una semana después, en el siguiente partido contra el West Ham, volvió a la portería y realizó excelentes paradas, salvando a su equipo de goles inevitables en 5 o 6 situaciones muy peligrosas y decisivas.

A través de la tabla analítica a continuación, puede ver el vínculo táctico entre José Mourinho y su nuevo pupilo en el Real Madrid durante su etapa en el Chelsea:

Evento Decisión del entrenador Objetivo principal Reacción del jugador Resultado final Error en el partido contra el Aston Villa Banquillo en el siguiente partido «Despertar» mental Comprensión correcta del error 5-6 super paradas en el partido contra el West Ham

La honestidad es la garantía de relaciones sólidas

Prestigioso AS En una entrevista con la publicación, Courtois destacó el aspecto más prioritario del carácter del especialista portugués. «Mourinho es un entrenador valiente que nunca se anda con rodeos y dice lo que piensa directamente a la cara. Yo tengo el mismo carácter. Quizás por eso siempre nos hemos entendido bien y nuestra relación siempre ha sido muy sincera y sólida», concluyó el portero del club madrileño.

Ahora, estas dos fuertes personalidades se han reunido en Madrid, bajo la bandera del Real Madrid. Será muy interesante para todos los aficionados al fútbol ver qué nuevos éxitos aportará su colaboración al equipo.

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