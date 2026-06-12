Ousmane Dembélé califica de injustas las críticas hacia Kylian Mbappé

El delantero del PSG Ousmane Dembélé enfatizó que el ruido y las críticas en torno a su compañero de la selección francesa, Kylian Mbappé, se han vuelto excesivos. Según él, la presión sobre la estrella del fútbol mundial a menudo trasciende los límites deportivos. Así lo informa Goal.com .

Durante el último año, Mbappé ha sido una de las figuras más comentadas, tanto por su desempeño en el campo como por su vida personal. En una entrevista con Marca, Dembélé expresó su descontento porque cada movimiento del delantero, incluso los detalles más pequeños, es exagerado por los medios.

"Están siendo muy injustos con él. Las críticas han superado lo normal porque Kylian es un jugador increíble. Lo conozco desde hace mucho tiempo y es una gran persona fuera del campo también. A veces lo critican demasiado duro solo porque es Kylian Mbappé", dijo Dembélé.

El extremo criticó que incluso detalles menores, como la forma en que Mbappé se viste o se ata los cordones, se conviertan en grandes temas. En su opinión, la gente olvida que Mbappé también es un ser humano normal y, a pesar de su talento extraordinario, no debería estar bajo presión constante.

A pesar de la presión externa, la reputación de Mbappé en el vestuario de la selección francesa sigue siendo alta. Dembélé destacó su papel importante y sus cualidades de liderazgo dentro del equipo: "Se lleva muy bien con nosotros. Es nuestro capitán, nuestro líder y el jugador más importante de nuestro equipo."