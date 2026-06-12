Josko Gvardiol frena las negociaciones con el City por el interés del Real

Los vientos del mercado de fichajes estival soplan cada vez más fuerte en los campos europeos. La próxima saga sensacional e intrigante se desarrolla entre los gigantes ingleses y españoles. Tras intensas batallas en abril y mayo, el foco está puesto en reforzar las plantillas. Actualmente, el líder defensivo del Manchester City y de la selección croata, Josko Gvardiol, ha congelado temporalmente las negociaciones de renovación de contrato con su club actual. La prestigiosa publicación española AS informa que la repentina decisión de la estrella croata se debe al serio interés del Real Madrid.

El nuevo entrenador de los madrileños, el legendario José Mourinho, ve en este talentoso defensa de 24 años al candidato ideal y principal para fortalecer la defensa del 'Club Real'.

Una polivalencia que atrae al entrenador

El experimentado especialista portugués está especialmente impresionado por la polivalencia de Gvardiol en el campo, es decir, su flexibilidad táctica. Según el plan de Mourinho, el futbolista croata puede rendir a un nivel igual de alto y fiable tanto como defensa central como lateral izquierdo. Esto permitiría al Real Madrid cubrir varias carencias defensivas simultáneamente.

Sin embargo, la directiva del Manchester City le había ofrecido un nuevo contrato con condiciones mucho más ventajosas para evitar perder a su estrella. Aunque el contrato actual del jugador llega hasta el verano de 2028, los 'Citizens' lo valoran como uno de los eslabones más importantes para el futuro a largo plazo del club.

Puede familiarizarse en detalle con la situación de los traspasos en torno a Gvardiol y el impacto de los cambios internos en los clubes en la tabla a continuación:

Club del jugador Duración del contrato Principal pretendiente Factor que influye en el traspaso Virtud del jugador Manchester City Hasta el verano de 2028 Real Madrid Salida de Pep Guardiola Juega en el centro y en la banda izquierda Precio de compra (2023) 90 millones de euros Factor José Mourinho Llegada de Enzo Maresca Alta preparación física y táctica

La salida de Gvardiol podría cambiar la situación

No obstante, el propio Josko Gvardiol no tiene prisa por tomar una decisión final y está estudiando cuidadosamente las propuestas de Madrid. Es plenamente consciente de que José Mourinho desea personalmente verlo en su equipo, y por esta razón, está ganando tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

Comentario de experto: La publicación señala que completar este traspaso no será fácil para el gigante madrileño, ya que el Manchester City no deja salir a sus líderes fácilmente. Sin embargo, recientemente terminó una gran era en el club: el entrenador Pep Guardiola se marchó y Enzo Maresca tomó las riendas. Estos cambios internos y el nuevo sistema táctico podrían influir significativamente en la futura decisión del jugador.

Recordemos que el talentoso defensa defiende los colores del Manchester City desde 2023. En aquel entonces, el Manchester City lo compró al club alemán RB Leipzig por una cifra récord de 90 millones de euros .

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