Beth Mead firma un contrato de tres años con el Manchester City

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Beth Mead firma un contrato de tres años con el Manchester City

La estrella de la selección femenina de Inglaterra, Beth Mead, se ha convertido oficialmente en jugadora del Manchester City. La delantera, cuya salida del Arsenal se anunció el mes pasado, ha firmado un contrato de tres años con su nuevo club. Tras nueve años en el norte de Londres, donde ganó todos los trofeos posibles, Mead abre ahora un nuevo capítulo en su carrera y volverá a jugar en el mismo equipo que su pareja, Vivianne Miedema. Así lo informa Goal.com .

El Manchester City logró el "doblete" la temporada pasada al ganar la Women's Super League y la FA Cup. La directora deportiva del club, Therese Sjogran, destacó que la llegada de una jugadora experimentada y de gran nivel como Beth Mead fortalecerá aún más al equipo. Según ella, la experiencia de Mead en grandes torneos es fundamental para la participación del club en la Champions League.

Sobre su traspaso, Beth Mead comentó que el estilo del Manchester City encaja perfectamente con su juego y que, tras hablar con el entrenador, la decisión fue fácil de tomar. "El City obtuvo resultados increíbles la temporada pasada y estoy orgullosa de formar parte de este equipo. Creo que puedo llevar mi juego a un nuevo nivel aquí", declaró la extremo inglesa.

Se espera que la competencia en la plantilla del Manchester City aumente en la nueva temporada. A pesar de contar con jugadoras talentosas como Lauren Hemp, Aoba Fujino y Mary Fowler, el club necesitaba ampliar su plantilla debido a su participación en la Champions League. El entrenador Andree Jeglertz tendrá ahora más opciones para rotar su línea de ataque.

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Nodirbek Razzokov
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