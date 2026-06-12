El Brighton ofrece 30 millones de libras por el defensa del Tottenham Luka Vuskovic

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El Brighton ofrece 30 millones de libras por el defensa del Tottenham Luka Vuskovic

El Brighton ha presentado una oferta oficial de 30 millones de libras por el defensa del Tottenham Luka Vuskovic. Este movimiento marca un giro inesperado en las negociaciones de traspaso entre ambos clubes. Según los informes, el central croata de 19 años se ha convertido en el objetivo principal del equipo de Fabian Hurzeler. Así lo informa Goal.com .

Luka Vuskovic logró impresionar durante su cesión en el Hamburger SV la temporada pasada. A pesar de ser defensa, marcó 6 goles en 28 partidos en la 2. Bundesliga. Se dice que el joven talento prefiere el proyecto del Brighton para su desarrollo.

Mientras tanto, el Brighton mantiene una postura firme respecto a su propio defensa, Jan Paul van Hecke. Según el director del club, Paul Barber, el Tottenham ha realizado dos ofertas por el jugador neerlandés, pero ambas fueron rechazadas. El Brighton valora a su defensa en 70 millones de libras.

El Tottenham está interesado en Van Hecke para solucionar sus problemas defensivos. Sin embargo, la oferta por Luka Vuskovic podría dejar al club londinense ante una difícil elección. Actualmente, el futuro de defensas como Micky van de Ven y Cristian Romero en los Spurs también está bajo escrutinio.

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Nodirbek Razzokov
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