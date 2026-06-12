El Bayern dispuesto a rechazar incluso una oferta de 500 millones de euros por Olise

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El Bayern dispuesto a rechazar incluso una oferta de 500 millones de euros por Olise

Los planes largamente esperados del Paris Saint-Germain sobre Michael Olise han sido rechazados rotundamente por el Bayern de Múnich. La directiva del club bávaro ha declarado que no venderá al extremo de la selección francesa por ninguna cantidad, ya que es un miembro intocable de la plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

El PSG llevaba años intentando fichar a este talentoso jugador, pero el Bayern ha cerrado completamente las puertas a las negociaciones. Olise ha demostrado lo importante que es para el gigante alemán con sus actuaciones excepcionales. Se ha convertido en una figura central en los proyectos a largo plazo del club, registrando 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos.

Según L'Equipe, los responsables del Bayern han puesto fin a los rumores sobre el futuro del jugador. Un directivo del club señaló: "No se irá ni por 200 millones de euros", mientras que otro añadió: "Olise no tiene precio. No lo venderíamos ni por 500 millones de euros".

Actualmente, el club muniqués está trabajando en la ampliación del contrato actual de Michael Olise hasta 2031. Según el nuevo acuerdo, el salario del jugador aumentará considerablemente, convirtiéndose en uno de los futbolistas mejor pagados del club, junto a estrellas como Harry Kane.

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