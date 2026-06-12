Chris Waddle: Harry Kane debería tener libertad de movimiento en Inglaterra

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Chris Waddle: Harry Kane debería tener libertad de movimiento en Inglaterra

La ex estrella de Inglaterra, Chris Waddle, discutió el debate en torno a Harry Kane en una entrevista con GOAL. Waddle cree que el delantero, que sigue rompiendo récords, debería tener la libertad de jugar con su estilo preferido en el campo. Aunque Kane es el principal goleador, no debería estar restringido a permanecer solo dentro del área. Así lo informa Goal.com .

Harry Kane ha dominado el arte de marcar goles a lo largo de su carrera y se convirtió en el máximo goleador en la historia del Tottenham. Actualmente, su cuenta con la selección de Inglaterra ha alcanzado los 79 goles en 114 partidos. Si logra ganar un trofeo importante con el equipo nacional, consolidará su estatus como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Kane puso fin a su sequía de títulos en el Bayern, convirtiéndose en bicampeón de la Bundesliga. En la temporada 2025-26, registró el mejor desempeño de su carrera, anotando 61 goles. Cabe destacar que logró estas cifras no solo como delantero centro, sino también participando activamente en la creación de juego.

Muchos expertos argumentan que, dado que Inglaterra tiene muchos jugadores creativos, Kane solo debería dedicarse a finalizar las jugadas. Sin embargo, Waddle no está de acuerdo. Destaca que Kane nunca ha dependido de la velocidad, sino de su capacidad para leer el juego. Es un delantero único que puede desempeñar las funciones tanto de un '9' como de un '10' con la misma eficacia.

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Nodirbek Razzokov
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