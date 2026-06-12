Tras no poder ganar el Balón de Oro 2024, Vinicius Junior prometió multiplicar sus resultados por diez si fuera necesario. Para la estrella brasileña, que tuvo una temporada magnífica con el Real Madrid ganando La Liga y la Champions League, el premio era merecido. Sin embargo, sus éxitos individuales se vieron ensombrecidos por su flojo desempeño en la selección nacional. Precisamente sus fracasos con Brasil fueron la razón principal por la que se quedó sin el prestigioso galardón, informa Goal.com informa .

Se esperaba que la Copa América 2024 fuera una verdadera prueba para Vinicius Junior, pero fue suspendido para los cuartos de final debido a tarjetas amarillas. Obligado a ver el crucial partido contra Uruguay desde fuera, el delantero asumió la responsabilidad de la derrota de su equipo. Aunque Neymar ha vuelto a la convocatoria, las esperanzas de todo el país antes de la Copa del Mundo de 2026 recaen nuevamente en Vinicius Junior.

Habiendo crecido año tras año en el Real Madrid hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo, Vinicius Junior aún no ha podido demostrar su valía en la selección. Ha jugado 49 partidos con la camiseta de la Seleção, marcando solo 9 goles, la mayoría de ellos en partidos amistosos. Su eficacia en los torneos sigue siendo extremadamente baja. Cuando viste la camiseta amarilla de Brasil, la intensidad que muestra en Madrid parece desvanecerse.

Una de las razones principales es el enfoque táctico. Mientras Neymar lucha contra las lesiones, los rivales centran toda su atención en detener a Vinicius Junior. El juego brusco y la presión constante sobre él provocan que el delantero se frustre y su eficacia disminuya. Mientras que Brasil contaba anteriormente con estrellas como Ronaldinho, Ronaldo Nazário o Kaká, al equipo actual le faltan jugadores capaces de reemplazar a Vinicius Junior.