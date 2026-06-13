Si el Real Madrid va a por Rodri, el Manchester City no podrá retenerlo

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Si el Real Madrid va a por Rodri, el Manchester City no podrá retenerlo

El exjugador y entrenador del Manchester City, Peter Reid, asegura que si el Real Madrid muestra interés, es casi seguro que Rodri dejará Inglaterra. Se espera una etapa de grandes cambios en el Etihad Stadium tras la marcha de Pep Guardiola. El centrocampista español, ganador del Balón de Oro, podría ser una de las bajas principales en el proceso de renovación del equipo. Así lo informa Goal.com .

Tras una década de éxitos, el legendario Pep Guardiola finalizó su contrato antes de tiempo, declarando estar cansado de la presión de la Premier League inglesa. Se espera que su antiguo asistente, Enzo Maresca, tome las riendas del equipo. El nuevo técnico intentará configurar la plantilla a su gusto durante el mercado de fichajes que se abre el 15 de junio.

Nacido en Madrid y con pasado en el Atlético de Madrid, Rodri cumplirá pronto 30 años. Tras una grave lesión sufrida en septiembre de 2024, aún no ha recuperado su mejor estado de forma. Sin embargo, la llamada de un gigante como el Real Madrid es una oferta difícil de rechazar para cualquier jugador, especialmente para un español.

En una entrevista con GOAL, Peter Reid afirma: "Antes de la lesión, era el mejor del mundo. Con el nivel actual de la medicina, seguro que volverá más fuerte. Si el Real Madrid llama a su puerta, será muy difícil para el Manchester City retenerlo. Es poco probable que Rodri deje pasar la oportunidad de volver a su país natal".

Rodri ha ganado cuatro veces la Premier League inglesa y una vez la Champions League con el Manchester City. Según los informes, no solo él, sino también el defensa portugués Rúben Dias podrían abandonar el equipo. Se acerca una temporada de grandes fichajes y cambios en el club.

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Nodirbek Razzokov
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