Chicago Fire trabaja en los fichajes de Robert Lewandowski y Leon Goretzka

El club de la MLS, Chicago Fire, planea dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes de verano. El equipo estadounidense se encuentra actualmente en negociaciones con las ex estrellas del Bayern, Robert Lewandowski y Leon Goretzka. El delantero polaco, cuyo contrato con el Barcelona está por finalizar, ya ha visitado Chicago para conocer las instalaciones del club, según Goal.com .

Según informa The Athletic, Robert Lewandowski, de 37 años, está interesado en continuar su carrera al otro lado del Atlántico, aunque también cuenta con ofertas serias de clubes de Arabia Saudita. La situación de Leon Goretzka es un poco más compleja. El jugador de la selección alemana está actualmente bajo las órdenes de Julian Nagelsmann y es pretendido por varios grandes clubes europeos.

El entrenador del Chicago Fire, Gregg Berhalter, quiere reforzar la línea de ataque, pero la configuración de la plantilla podría ser complicada. El delantero principal del equipo, Hugo Cuypers, ha marcado 13 goles esta temporada y fue convocado al partido de las estrellas de la MLS. Dado que Berhalter suele jugar con un solo delantero centro, alinear a Robert Lewandowski y a Cuypers al mismo tiempo podría generar problemas tácticos.

Además, las reglas de la MLS limitan el número de jugadores con estatus de "Designated Player" (DP). Si el Chicago Fire quiere fichar a ambas estrellas, uno de ellos tendría que aceptar un contrato estándar que se ajuste a los límites salariales. Anteriormente, Thomas Müller se unió a los Vancouver Whitecaps bajo condiciones similares.