Miroslav Klose no tendría problemas en que Lionel Messi rompa su récord

·30·Deportes
Miroslav Klose no tendría problemas en que Lionel Messi rompa su récord

La leyenda del fútbol alemán Miroslav Klose espera que su histórico récord de goles en Copas del Mundo sea superado en un futuro próximo. El exdelantero cree que la expansión del formato del torneo y el aumento en el número de partidos brindarán a estrellas como Lionel Messi y Kylian Mbappé una gran oportunidad para superar su marca. Así lo informa Goal.com .

Actualmente, el exjugador del Bayern de Múnich y de la selección alemana, Miroslav Klose, sigue siendo el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 goles. Sin embargo, a partir del torneo de 2026, el aumento en el número de participantes hace que romper el récord sea inevitable. El técnico de 48 años, que actualmente dirige al FC Nurnberg, compartió sus pensamientos al respecto.

"Espero que mi récord sea superado en este torneo. A medida que aumenta el número de equipos, también aumentan los partidos y las oportunidades de marcar goles. Creo que Argentina y Francia llegarán lejos. El récord tenía que romperse en algún momento, y si Lionel Messi lo logra, solo me alegraré. Siempre he sido un gran fan suyo", dijo Klose en una entrevista con el Suddeutsche Zeitung.

Klose también destacó que mantiene una relación cercana con el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. Ambos jugaron juntos en la Lazio en el pasado. Como dato, Lionel Messi cuenta actualmente con 13 goles marcados en Copas del Mundo. El francés Kylian Mbappé ya ha marcado 12 goles en solo 14 partidos y es considerado uno de los principales candidatos a batir el récord.

Lionel MessiMiroslav KloseCopa del MundoArgentinaKylian Mbappé
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Martinez elogia el lugar de Cristiano Ronaldo en la historia del fútbolMartinez elogia el lugar de Cristiano Ronaldo en la historia del fútbolHoy, 10:29Jaloliddin Masharipov habla sobre su lesión: “Todo está bien ahora”Jaloliddin Masharipov habla sobre su lesión: “Todo está bien ahora”Hoy, 10:19El Barcelona no puede impedir que España utilice a Lamine YamalEl Barcelona no puede impedir que España utilice a Lamine YamalHoy, 10:15Carlo Ancelotti comparte sus pensamientos antes del partido contra MarruecosCarlo Ancelotti comparte sus pensamientos antes del partido contra MarruecosHoy, 10:11Arsenal listo para gastar mucho en nuevos fichajesArsenal listo para gastar mucho en nuevos fichajesHoy, 09:38Srečko Katanec pide a los aficionados uzbekos que no tengan expectativas demasiado altasSrečko Katanec pide a los aficionados uzbekos que no tengan expectativas demasiado altasHoy, 09:36
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe