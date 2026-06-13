Miroslav Klose no tendría problemas en que Lionel Messi rompa su récord

La leyenda del fútbol alemán Miroslav Klose espera que su histórico récord de goles en Copas del Mundo sea superado en un futuro próximo. El exdelantero cree que la expansión del formato del torneo y el aumento en el número de partidos brindarán a estrellas como Lionel Messi y Kylian Mbappé una gran oportunidad para superar su marca. Así lo informa Goal.com .

Actualmente, el exjugador del Bayern de Múnich y de la selección alemana, Miroslav Klose, sigue siendo el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 goles. Sin embargo, a partir del torneo de 2026, el aumento en el número de participantes hace que romper el récord sea inevitable. El técnico de 48 años, que actualmente dirige al FC Nurnberg, compartió sus pensamientos al respecto.

"Espero que mi récord sea superado en este torneo. A medida que aumenta el número de equipos, también aumentan los partidos y las oportunidades de marcar goles. Creo que Argentina y Francia llegarán lejos. El récord tenía que romperse en algún momento, y si Lionel Messi lo logra, solo me alegraré. Siempre he sido un gran fan suyo", dijo Klose en una entrevista con el Suddeutsche Zeitung.

Klose también destacó que mantiene una relación cercana con el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. Ambos jugaron juntos en la Lazio en el pasado. Como dato, Lionel Messi cuenta actualmente con 13 goles marcados en Copas del Mundo. El francés Kylian Mbappé ya ha marcado 12 goles en solo 14 partidos y es considerado uno de los principales candidatos a batir el récord.