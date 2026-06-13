Por qué José Fonte dijo que Cristiano Ronaldo es superior a Lionel Messi

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Por qué José Fonte dijo que Cristiano Ronaldo es superior a Lionel Messi

El ex defensa de Portugal, José Fonte, ha calificado a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de la historia del fútbol. El ganador de la Eurocopa 2016 justificó su opinión citando la longevidad y consistencia del delantero al más alto nivel. Tras ser homenajeado por la Federación Portuguesa de Fútbol, Fonte habló sobre el impacto significativo que CR7 ha tenido en su carrera. Esto es reportado por Goal.com informa .

"Cristiano es el ejemplo definitivo de longevidad y consistencia; no hay nadie más grande que él al más alto nivel", cita el diario O Jogo a Fonte. El ex defensa señaló que, al jugar en el mismo equipo que Ronaldo, aprendió experiencias e intercambió ideas que nunca antes había visto. Fonte reconoció especialmente que Ronaldo sigue manteniendo estándares altos.

Aunque se encuentra en la etapa final de su carrera, el veterano delantero sigue siendo una figura clave de la selección nacional. Fonte también valoró positivamente las posibilidades de Portugal en la Copa Mundial de 2026. Según él, los jugadores creen en sí mismos y todo el país los apoya. Se espera que la selección de Portugal sea uno de los principales candidatos al título en el torneo de América del Norte.

Cristiano Ronaldo continúa su lucha por el único trofeo que le falta en su carrera: la Copa Mundial. La selección de Portugal comenzará su fase de grupos el 17 de junio con un partido contra la RD Congo. Después, se enfrentarán a Uzbekistán el 23 de junio y concluirán la fase de grupos con un partido contra Colombia.

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Nodirbek Razzokov
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