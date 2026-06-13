Steven Gerrard revela su favorito para ganar la Copa del Mundo

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Steven Gerrard revela su favorito para ganar la Copa del Mundo

La histórica Copa del Mundo 2026, organizada por EE. UU., Canadá y México, tiene al mundo en vilo. Aficionados y expertos siguen compartiendo sus predicciones sobre quién se llevará el trofeo. En esta ocasión, la leyenda del fútbol, ex capitán del Liverpool y centrocampista de la selección inglesa, Steven Gerrard, ha compartido sus sensacionales predicciones para el Mundial.

Las opiniones de la estrella inglesa sin duda generarán intensos debates entre los aficionados al fútbol.

Los principales candidatos: ¿Por qué Gerrard eligió a Francia?

Según Steven Gerrard, la lucha por el trofeo mundialista será entre una potencia europea y un gigante sudamericano:

«O Francia o la actual campeona, Argentina, ganarán este Mundial. Sin embargo, si tuviera que elegir solo a uno de estos dos gigantes, me inclinaría por Francia».

El exjugador también compartió sus predicciones personales para los premios individuales. Gerrard cree que Lionel Messi y sus compañeros dominarán los reconocimientos personales.

A continuación, puede consultar la tabla detallada con las predicciones de Steven Gerrard para los premios individuales, la revelación del torneo y el «Balón de Oro» del Mundial 2026:

Nominación y tipo de premio

Candidato predicho por Gerrard (Jugador)

Selección nacional

Principal sensación / revelación del torneo

La elección de Gerrard para el «Balón de Oro»

Máximo goleador

Julian Alvarez

Argentina

Selección nacional de Uruguay


(Representante sudamericano)

Harry Kane


(Delantero de la selección de Inglaterra)

Mejor portero

Emiliano Martinez

Argentina

Mejor jugador del torneo

Lionel Messi

Argentina

Mejor jugador joven

Lamine Yamal

España

Sensación sudamericana y deseos para Harry Kane

La leyenda del fútbol inglés también mencionó a un equipo revelación que podría dar la sorpresa. Predice que la mayor sensación vendrá de un representante sudamericano, destacando el potencial de la selección de Uruguay.

Además, al hablar del premio individual más prestigioso, el Balón de Oro, Steven Gerrard apoyó a su compatriota. «Espero que Harry Kane gane el Balón de Oro este año», declaró el ex centrocampista.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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