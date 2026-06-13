Kaka revela las razones de su fracaso en el Real Madrid

La leyenda brasileña del fútbol Kaka ha hablado sobre su difícil etapa de cuatro años en el Real Madrid. Aunque el ex ganador del Balón de Oro llegó al estadio Santiago Bernabéu con grandes expectativas, no pudo repetir en España el nivel mundial que mostró en el AC Milan. Kaka se mudó a Madrid en 2009, pero su paso fue recordado más por lesiones y malentendidos que por trofeos. Esto es reportado por Goal.com .

En el podcast de Rio Ferdinand, Kaka habló sobre la actitud de los aficionados hacia él. "Mi paso por el Real Madrid fue complicado. Si miras los peores fichajes en la historia del club, estoy en lo más alto junto a Eden Hazard. Es una verdad amarga, pero la entiendo", dijo el ex centrocampista de 44 años.

Kaka citó dos factores principales para su fracaso: las lesiones y las decisiones del entrenador Jose Mourinho. Jose Mourinho, quien llegó al equipo en 2010, prefería un fútbol físico y rápido. Kaka destacó que tuvo que competir por su posición con estrellas como Mesut Özil, Angel Di Maria y Karim Benzema, y que el entrenador a menudo elegía a otros.

Sin embargo, Kaka dijo que tenía una excelente relación con el líder del equipo, Cristiano Ronaldo. La estrella brasileña elogió la ética de trabajo de su compañero portugués: "Jugué con Cristiano Ronaldo durante cuatro años. Es una persona y compañero increíble. Su pasión por establecer récords y marcar goles es asombrosa. Resolvía muchos problemas para nosotros y era una verdadera fuente de inspiración para mí".

Kaka disputó un total de 120 partidos con el Real Madrid, marcando 29 goles. Aunque ganó el título de Liga y la Copa del Rey, no pudo recuperar su mejor forma debido a las lesiones y regresó al AC Milan en 2013.