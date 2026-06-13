Geoff Hurst: Harry Kane puede marcar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo

La leyenda inglesa de 1966, Sir Geoff Hurst, cree que el capitán de la selección nacional, Harry Kane, puede repetir su hazaña histórica y marcar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. Hurst considera que el delantero del Bayern Múnich será la figura clave para poner fin a la sequía de 60 años sin títulos de Inglaterra. Así lo informa Goal.com informa .

Geoff Hurst sigue siendo el único jugador que ha marcado un hat-trick decisivo en una final de la Copa del Mundo. Anotó tres goles en la victoria por 4-2 contra Alemania Occidental en 1966, otorgando al país su único título mundial. Como último miembro superviviente de aquel equipo, Hurst expresó su disposición a compartir su récord con Harry Kane.

En una entrevista con el Daily Mail, Hurst dijo: "Si ganamos, no me sorprendería. No tengo dudas de que Kane podría marcar tres goles en una final. No tendría celos; al contrario, si vuelve a suceder, no habría nadie más feliz que yo". Kane es actualmente el máximo goleador de la historia de Inglaterra con 79 goles.

Al mismo tiempo, Hurst enfatizó que bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Tuchel, la responsabilidad no debería recaer únicamente en el delantero de 32 años. Según él, todo el equipo debe esforzarse por la victoria. Hurst cree que, independientemente de sus éxitos a nivel de clubes, ganar una Copa del Mundo convertiría a Kane en una leyenda ante los ojos del mundo.