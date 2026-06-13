Stuart Pearce insta a Declan Rice a tomar el liderazgo en la selección de Inglaterra

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Stuart Pearce insta a Declan Rice a tomar el liderazgo en la selección de Inglaterra

El ex defensa de Inglaterra Stuart Pearce ha instado al centrocampista del Arsenal Declan Rice a mostrar su "lado de acero" y tomar el control de la jerarquía del equipo. Pearce cree que si los "Three Lions" quieren poner fin a 60 años sin trofeos, Rice debe actuar con más determinación en el campo. Esto es reportado por Goal.com .

Pearce enfatizó que las capacidades físicas y técnicas de Declan Rice podrían convertirlo en el mejor jugador del torneo. Sin embargo, no ocultó su sorpresa de que las habilidades del jugador en las jugadas a balón parado no se estén utilizando lo suficiente. El ex defensa dice que incluso con estrellas como Harry Kane presentes, Rice debería asumir la responsabilidad de los tiros libres.

"Los jugadores de alto nivel son personas agradables hasta cierto punto, pero en el campo son implacables para lograr sus objetivos. He visto a Declan Rice marcar dos tiros libres brillantes contra el Real Madrid, pero desde entonces ha mostrado menos esa habilidad. Si yo estuviera en su lugar, les diría a mis compañeros: 'Quítense de mi camino, yo tiro esto'," dice Pearce.

Pearce también señaló que el estilo de juego de la selección inglesa moderna ha cambiado. Según él, el equipo actual es mucho más "astuto" que en épocas anteriores y se ha adaptado a las exigencias del fútbol moderno. Aunque esto supone un ligero alejamiento de la combatividad inglesa tradicional, añadió que tal estrategia es necesaria para ganar torneos.

Aunque Declan Rice está rindiendo de forma consistente en el Arsenal, los expertos esperan que asuma más responsabilidad en la selección nacional. Se destaca que la estrella de la Premier League debe emerger ahora no solo como un recuperador, sino como un líder que decida el destino de los partidos.

InglaterraDeclan RiceHarry KaneArsenalPremier League
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Nodirbek Razzokov
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