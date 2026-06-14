Mbappé consuela a Saliba tras la victoria del PSG sobre el Arsenal

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, habló sobre el ambiente en el vestuario tras la victoria del PSG sobre el Arsenal en la Champions League. La estrella del Real Madrid compartió sus pensamientos sobre el equilibrio emocional entre el derrotado William Saliba y los parisinos ganadores. Así lo informa Goal.com .

"Inmediatamente felicité a mis compañeros del PSG. Es más fácil consolar a una persona (Saliba) que a cinco que perdieron en la Champions League. Su resultado es increíble. Sé lo que es perder una final de la Champions League, así que intentamos apoyar a Saliba. El ánimo en el equipo es excelente y estamos centrados en el Mundial", dijo Mbappé en una rueda de prensa.

Mbappé, que actualmente lidera el ataque del Real Madrid, subrayó que el éxito colectivo es más importante que los récords personales. Aunque se acerca al récord de Miroslav Klose en la lista de máximos goleadores de la historia de los Mundiales, afirmó que su objetivo principal es volver a ganar el oro con Francia.

"Es agradable estar en la lista de goleadores, pero para mí lo más importante es devolver el título de campeón del mundo a Francia. Mi estado físico es excelente y estoy listo para ayudar a la selección. Entendemos que nos espera un camino difícil, pero haremos todo lo posible para llegar a la final", añadió el delantero.