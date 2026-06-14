La FIFA introduce chevrons simbólicos especiales para los participantes de la Copa Mundial 2026

La Copa Mundial 2026, que brinda alegría y emoción a millones de aficionados en los campos de América, será recordada no solo por sus intensos partidos, sino también por sus innovaciones históricas. La FIFA ha preparado una sorpresa única para los jugadores que participan en este prestigioso torneo. Los participantes del Mundial llevarán ahora insignias conmemorativas especiales —chevrons— en sus mangas, reflejando su estatus e historia.

Estas insignias simbólicas no solo resaltan el estatus de los jugadores en el torneo, sino que también añaden un toque único a las equipaciones.

Tres tipos de insignias de estatus histórico introducidas por la FIFA

Según las nuevas reglas, el organismo rector del fútbol internacional ha desarrollado tres categorías de chevrons simbólicos:

Chevron «Debut»: Destinado a nuevos nombres que participan en una Copa Mundial por primera vez en su carrera;

Chevron «Legado» (Heritage): Para jugadores veteranos legendarios que se han consolidado en el mundo del fútbol y se han clasificado para una Copa Mundial cinco o más veces;

Chevron «Gloria Dorada» (Golden Glory): Para estrellas que han sido galardonadas con premios individuales en anteriores Copas Mundiales, como máximo goleador, mejor jugador o mejor portero.

¿Qué equipaciones llevarán nuestros representantes en el partido histórico?

Para nuestros aficionados, la noticia más alegre es que los 26 jugadores de la selección nacional de Uzbekistán, clasificada por primera vez en la historia para una Copa Mundial, saltarán al campo para su histórico partido inaugural contra Colombia con el Chevron «Debut» en su manga derecha.

Según las reglas, los jugadores que salten al campo en el primer partido no llevarán esta insignia en los siguientes encuentros. Los jugadores en el banquillo seguirán llevando esta insignia de debutante hasta que hagan su primera aparición oficial en el Mundial. Curiosamente, estrellas mundiales actuales como el español Lamine Yamal y el noruego Erling Haaland también comenzarán el torneo con esta insignia de «Debut».

Puede familiarizarse con los tipos de chevrons recién introducidos y la lista de estrellas mundiales honradas de llevarlos en la tabla analítica a continuación:

Tipo de chevron y estatus ¿Para quién es? Selección nacional de Uzbekistán Leyendas que llevan dos tipos de chevrons Otras estrellas famosas galardonadas con un chevron Chevron «Debut» Para participantes por primera vez Todos nuestros 26 jugadores lo llevan en el primer partido — Lamine Yamal (España)

Erling Haaland (Noruega) «Legado» (Heritage) Para aquellos con 5+ participaciones — Lionel Messi (6ª participación)

Luka Modrić (5ª participación) Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Yuto Nagatomo «Gloria Dorada» Para galardonados individuales — Por separado en cada manga

tendrán dos chevrons James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez

¡Privilegio especial para Messi y Modrić: un chevron en cada manga!

El número de estrellas de clase mundial honradas de llevar las insignias de «Legado» y «Gloria Dorada» es muy limitado. Esta lista incluye figuras famosas como James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer y el japonés Yuto Nagatomo.

Sin embargo, el evento más interesante y único de este torneo concierne a Lionel Messi y Luka Modrić. Estas dos leyendas vivas jugarán en el campo con dos chevrons diferentes simultáneamente. Dado que el capitán argentino Messi participa en su sexta Copa Mundial y el croata Modrić en su quinta, y debido a que han ganado premios individuales como mejores jugadores en anteriores Mundiales, tendrán chevrons separados en cada manga. Esto es una muestra de gran respeto por sus inmensas contribuciones al fútbol mundial.

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