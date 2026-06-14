Ralf Rangnick rechaza la oferta del Milan y extiende su contrato con Austria

Ralf Rangnick ha puesto fin a todas las especulaciones sobre su futuro al firmar un nuevo contrato con la selección nacional de Austria. A pesar del serio interés del club italiano AC Milan, el experimentado entrenador ha decidido seguir dirigiendo al equipo nacional más allá de la Copa del Mundo de 2026. Así lo informa Goal.com .

Para la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB), este acuerdo fue una noticia inesperada y significativa. Según el nuevo contrato, Rangnick permanecerá en su cargo al menos hasta finales de 2027. Si Austria se clasifica para la Eurocopa 2028, el contrato se extenderá automáticamente hasta el final del torneo. Esta decisión fue un duro golpe para la directiva del AC Milan, que planeaba iniciar un nuevo proyecto en San Siro.

El exentrenador del Manchester United se reunió con directivos del Milan en Viena a finales de mayo. Sin embargo, Rangnick prefirió la estabilidad con la selección nacional antes que un regreso a la Serie A. Durante las negociaciones, el técnico estableció condiciones no solo sobre el salario, sino también para mejorar el entorno de trabajo profesional y formar un cuerpo técnico especializado, lo cual fue aceptado por la federación.

Desde que asumió el cargo en 2022, Rangnick ha transformado fundamentalmente el fútbol austriaco. A pesar de la derrota ante Turquía en la Eurocopa 2024, sus estadísticas son impresionantes: 27 victorias y 8 empates en 45 partidos. Su promedio de 1.98 puntos por partido es el mejor registro entre los entrenadores austriacos desde 1945.

Actualmente, la selección nacional de Austria lleva 14 partidos consecutivos sin perder en casa. Este es un récord nacional y demuestra el alto estado de ánimo del equipo antes de la Copa del Mundo en Norteamérica.