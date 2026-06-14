El Arsenal, dispuesto a gastar 70 millones de euros por la nueva estrella marroquí Ayyoub Bouaddi

El Arsenal de Londres se ha activado en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantilla y sentar las bases para el futuro. Los "Gunners", dirigidos por Mikel Arteta, están inmersos en una seria lucha por uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial: el centrocampista de la selección de Marruecos y del Lille, Ayyoub Bouaddi. Las brillantes actuaciones del jugador de 18 años en el Mundial 2026 han atraído la atención de los grandes clubes europeos. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, la directiva del Arsenal ya se ha puesto en contacto con el Lille. La actuación convincente del talento marroquí en el partido contra Brasil ha provocado que su valor de mercado se dispare. Según Sky Sports Switzerland, los ojeadores del club londinense llevan siguiendo a Bouaddi desde enero del año pasado y mantienen un contacto regular con su entorno.

El plan especial de Mikel Arteta

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, valora mucho las capacidades técnicas y la versatilidad del joven centrocampista en el centro del campo. Los representantes del club han prometido a Bouaddi y a sus agentes que, si el jugador se traslada a Londres, se convertirá inmediatamente en una pieza clave del once inicial. Se espera que este factor, la garantía de minutos de juego regulares, influya positivamente en la decisión final del jugador.

Aunque las negociaciones se encuentran en una fase positiva, los aspectos financieros podrían obstaculizar el traspaso. El Lille no quiere dejar salir a su activo más valioso a bajo precio. El club francés exige una cláusula de rescisión de 70 millones de euros (aproximadamente 60,4 millones de libras) por Ayyoub Bouaddi. Aunque esta cifra parece bastante elevada para un jugador de 18 años, se dice que su potencial justifica el gasto.

Logros en la Copa del Mundo

La actuación de la selección marroquí en el Mundial de Norteamérica ha aumentado aún más la reputación de Bouaddi. En el empate 1-1 contra Brasil, se mantuvo firme en el centro del campo frente a algunos de los centrocampistas más experimentados del mundo. Los expertos destacan especialmente su serenidad con el balón y su capacidad para leer el juego.

La directiva del Lille no quiere tomar decisiones precipitadas mientras se disputa la Copa del Mundo, ya que si el jugador sigue rindiendo a un gran nivel, su precio podría subir aún más. El Arsenal, por su parte, intenta cerrar el acuerdo antes de que intervengan otros competidores, en particular otros gigantes de la Premier League inglesa. Las próximas negociaciones entre las partes están previstas para después de la conclusión del torneo.