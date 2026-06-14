Con el inicio de la Copa Mundial 2026, nuevos nombres han comenzado a brillar en el mercado de fichajes. Tras una actuación brillante en el partido contra Brasil (1:1), la joven estrella de Marruecos, Ayyoub Bouaddi, ha captado la atención de los ojeadores de todo el mundo. En particular, el Arsenal de Inglaterra ha iniciado esfuerzos serios para fichar al centrocampista de 18 años, según Goal.com informa.

Bouaddi, formado en la cantera del Lille, controló el centro del campo durante el partido en el MetLife Stadium. Según Goal.com, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha valorado positivamente las capacidades técnicas del jugador y lo considera un objetivo principal para fortalecer el núcleo del equipo. El club londinense ha estado en contacto con el talentoso jugador durante varios meses.

Rumores de transferencia y competencia

No solo el Arsenal compite por Bouaddi, sino también gigantes como el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Sin embargo, el jugador prefiere mantener la cautela respecto a los asuntos de transferencia por ahora. Al responder a la pregunta del periodista David Ornstein sobre un posible traslado a la Premier League, la joven estrella enfatizó que su enfoque está totalmente centrado en la selección nacional.

"En este momento, toda mi atención está en la Copa del Mundo y no puedo dar una respuesta definitiva a esa pregunta. Por supuesto, estoy feliz de que grandes clubes muestren interés en mí. Pero por ahora, estamos tratando de darlo todo con Marruecos en el torneo y lograr el mejor resultado posible", declaró Ayyoub Bouaddi.

Liderazgo en el campo y estadísticas únicas

En el partido contra Brasil, Bouaddi mostró un rendimiento maduro y seguro impropio de su edad. No perdió la calma incluso cuando la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, presionó dentro de su propia área. Según las estadísticas, tocó el balón 87 veces durante el partido, registrando la cifra más alta de su equipo.

Además, el talento marroquí realizó 53 conducciones progresivas, causando confusión constante en la defensa rival. Junto a su carrera profesional como futbolista, Bouaddi cursa estudios superiores en matemáticas y sorprende a los expertos con su potencial intelectual en el campo. Si el Arsenal logra concretar este fichaje, Mikel Arteta podría tener a su disposición a uno de los centrocampistas más fuertes del futuro.