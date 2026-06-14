Ayyoub Bouaddi en el punto de mira del Arsenal: ¿se mudará el talento marroquí a la Premier League?

·44·Deportes
Ayyoub Bouaddi en el punto de mira del Arsenal: ¿se mudará el talento marroquí a la Premier League?

Con el inicio de la Copa Mundial 2026, nuevos nombres han comenzado a brillar en el mercado de fichajes. Tras una actuación brillante en el partido contra Brasil (1:1), la joven estrella de Marruecos, Ayyoub Bouaddi, ha captado la atención de los ojeadores de todo el mundo. En particular, el Arsenal de Inglaterra ha iniciado esfuerzos serios para fichar al centrocampista de 18 años, según Goal.com informa.

Bouaddi, formado en la cantera del Lille, controló el centro del campo durante el partido en el MetLife Stadium. Según Goal.com, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha valorado positivamente las capacidades técnicas del jugador y lo considera un objetivo principal para fortalecer el núcleo del equipo. El club londinense ha estado en contacto con el talentoso jugador durante varios meses.

Rumores de transferencia y competencia

No solo el Arsenal compite por Bouaddi, sino también gigantes como el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Sin embargo, el jugador prefiere mantener la cautela respecto a los asuntos de transferencia por ahora. Al responder a la pregunta del periodista David Ornstein sobre un posible traslado a la Premier League, la joven estrella enfatizó que su enfoque está totalmente centrado en la selección nacional.

"En este momento, toda mi atención está en la Copa del Mundo y no puedo dar una respuesta definitiva a esa pregunta. Por supuesto, estoy feliz de que grandes clubes muestren interés en mí. Pero por ahora, estamos tratando de darlo todo con Marruecos en el torneo y lograr el mejor resultado posible", declaró Ayyoub Bouaddi.

Liderazgo en el campo y estadísticas únicas

En el partido contra Brasil, Bouaddi mostró un rendimiento maduro y seguro impropio de su edad. No perdió la calma incluso cuando la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, presionó dentro de su propia área. Según las estadísticas, tocó el balón 87 veces durante el partido, registrando la cifra más alta de su equipo.

Además, el talento marroquí realizó 53 conducciones progresivas, causando confusión constante en la defensa rival. Junto a su carrera profesional como futbolista, Bouaddi cursa estudios superiores en matemáticas y sorprende a los expertos con su potencial intelectual en el campo. Si el Arsenal logra concretar este fichaje, Mikel Arteta podría tener a su disposición a uno de los centrocampistas más fuertes del futuro.

ArsenalMarruecosFichajeAyyoub BouaddiFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ruslan Pimenov: La selección de Uzbekistán no pasará de la fase de grupos...Ruslan Pimenov: La selección de Uzbekistán no pasará de la fase de grupos...Hoy, 13:10Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal honran la memoria de Diogo Jota antes del Mundial 2026Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal honran la memoria de Diogo Jota antes del Mundial 2026Hoy, 11:10Perez quiere llevar al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé al Real MadridPerez quiere llevar al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé al Real MadridHoy, 10:47Vitaliy Denisov evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa del MundoVitaliy Denisov evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa del MundoHoy, 10:40El Arsenal, dispuesto a gastar 70 millones de euros por la nueva estrella marroquí Ayyoub BouaddiEl Arsenal, dispuesto a gastar 70 millones de euros por la nueva estrella marroquí Ayyoub BouaddiHoy, 10:32El Manchester City quiere fichar al defensa del ChelseaEl Manchester City quiere fichar al defensa del ChelseaHoy, 10:30
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?