El Bayern de Múnich quiere ampliar el contrato de Michael Olise

·1·Deportes
El Bayern de Múnich quiere ampliar el contrato de Michael Olise

El Bayern de Múnich tiene la intención de poner fin a los diversos rumores sobre el futuro del extremo Michael Olise. En las últimas semanas, han circulado informes de que varios grandes clubes europeos, en particular el PSG, han mostrado interés en el jugador.

Según L'Équipe, tal como informa Bayern & Germany, el Bayern de Múnich planea firmar un nuevo contrato con el jugador de 24 años. El club bávaro tiene como objetivo extender su colaboración con Olise hasta 2031.

Como parte del nuevo acuerdo, se espera que el salario del jugador aumente significativamente. Según la fuente, los ingresos anuales de Olise podrían casi duplicarse. Si las partes llegan a un acuerdo, el extremo francés se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del Bayern.

Actualmente, el contrato de Michael Olise está vigente hasta 2029. Según informes de los medios, el jugador gana actualmente unos 16-17 millones de euros al año.

La temporada 2025/26 fue muy exitosa para Olise. Disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 22 goles y dando 31 asistencias. Estas estadísticas lo han convertido en uno de los jugadores más importantes del ataque del Bayern.

El portal Transfermarkt valora el traspaso de Michael Olise en 150 millones de euros, lo que demuestra que la reputación del jugador en el mercado europeo sigue creciendo.

La directiva del Bayern ve a Olise como una de las futuras estrellas del equipo. Por ello, el club está decidido a retenerlo y construir un nuevo proyecto a su alrededor. Aunque las negociaciones aún no han llegado a la fase final, el equipo muniqués no tiene intención de dejar marchar al jugador.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Anthony Taylor arbitrará el partido Uzbekistán vs ColombiaAnthony Taylor arbitrará el partido Uzbekistán vs ColombiaHoy, 15:49Ayyoub Bouaddi en el punto de mira del Arsenal: ¿se mudará el talento marroquí a la Premier League?Ayyoub Bouaddi en el punto de mira del Arsenal: ¿se mudará el talento marroquí a la Premier League?Hoy, 13:31Ruslan Pimenov: La selección de Uzbekistán no pasará de la fase de grupos...Ruslan Pimenov: La selección de Uzbekistán no pasará de la fase de grupos...Hoy, 13:10Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal honran la memoria de Diogo Jota antes del Mundial 2026Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal honran la memoria de Diogo Jota antes del Mundial 2026Hoy, 11:10Perez quiere llevar al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé al Real MadridPerez quiere llevar al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé al Real MadridHoy, 10:47Vitaliy Denisov evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa del MundoVitaliy Denisov evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa del MundoHoy, 10:40
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?