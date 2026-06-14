El Bayern de Múnich quiere ampliar el contrato de Michael Olise

El Bayern de Múnich tiene la intención de poner fin a los diversos rumores sobre el futuro del extremo Michael Olise. En las últimas semanas, han circulado informes de que varios grandes clubes europeos, en particular el PSG, han mostrado interés en el jugador.

Según L'Équipe, tal como informa Bayern & Germany, el Bayern de Múnich planea firmar un nuevo contrato con el jugador de 24 años. El club bávaro tiene como objetivo extender su colaboración con Olise hasta 2031.

Como parte del nuevo acuerdo, se espera que el salario del jugador aumente significativamente. Según la fuente, los ingresos anuales de Olise podrían casi duplicarse. Si las partes llegan a un acuerdo, el extremo francés se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del Bayern.

Actualmente, el contrato de Michael Olise está vigente hasta 2029. Según informes de los medios, el jugador gana actualmente unos 16-17 millones de euros al año.

La temporada 2025/26 fue muy exitosa para Olise. Disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 22 goles y dando 31 asistencias. Estas estadísticas lo han convertido en uno de los jugadores más importantes del ataque del Bayern.

El portal Transfermarkt valora el traspaso de Michael Olise en 150 millones de euros, lo que demuestra que la reputación del jugador en el mercado europeo sigue creciendo.

La directiva del Bayern ve a Olise como una de las futuras estrellas del equipo. Por ello, el club está decidido a retenerlo y construir un nuevo proyecto a su alrededor. Aunque las negociaciones aún no han llegado a la fase final, el equipo muniqués no tiene intención de dejar marchar al jugador.