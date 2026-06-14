El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo importante para el traspaso del defensa del Chelsea, Marc Cucurella. Así lo ha informado el reconocido insider Fabrizio Romano.

Según la fuente, existe un acuerdo verbal entre los clubes y el propio jugador. Los madrileños ven a Cucurella como una de las opciones principales para la posición de lateral izquierdo.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, quería precisamente a un jugador con este estilo en su plantilla. Cucurella destaca por su actividad defensiva, su capacidad para sumarse al ataque por la banda y su alta intensidad de juego.

Se espera que el jugador de 27 años se una al Real Madrid después de la Copa del Mundo. Los detalles financieros del traspaso aún no se han revelado, pero las partes han llegado a la fase final del acuerdo.

Marc Cucurella es un producto de la academia del Barcelona. A lo largo de su carrera, ha jugado en los clubes españoles Eibar y Getafe, así como en los equipos ingleses Brighton y Chelsea.

La temporada pasada, Cucurella disputó 34 partidos en la Premier League inglesa, anotando 1 gol y dando 4 asistencias. Su rendimiento constante y su gran experiencia podrían ser beneficiosos para el Real Madrid.

Curiosamente, aunque Cucurella es canterano del Barcelona, ahora su carrera se vincula con el Real Madrid. Probablemente esto sea lo que se llama un giro de guion en el fútbol. Si el traspaso se confirma oficialmente, se convertirá en uno de los fichajes clave del club madrileño para reforzar su línea defensiva de cara a la nueva temporada.