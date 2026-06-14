Islam Makhachev dice estar listo para pelear en julio

·2·Deportes
Islam Makhachev dice estar listo para pelear en julio

El campeón de la UFC Islam Makhachev ha respondido a los rumores sobre su próxima pelea. El luchador ruso, que compite en la categoría de 77 kg, anunció que está listo para regresar al octágono en julio.

En una entrevista con el canal de YouTube Red Corner MMA, Makhachev, de 32 años, respondió a los comentarios de ciertos oponentes y medios de comunicación. Señaló que, aunque algunos luchadores repiten constantemente "acepta la pelea", la UFC aún no ha enviado ningún contrato oficial.

Makhachev enfatizó que el proceso de organizar una pelea en la UFC no se resuelve con simples palabras. Un luchador no puede simplemente unirse al próximo torneo solo porque quiera; es obligatorio un acuerdo claro y un contrato oficial entre las partes.

"Acepto, pero no hay contrato. ¿Qué se supone que debo aceptar? Que me envíen el contrato", dijo Makhachev.

El campeón también habló sobre su salud. Declaró que no tiene lesiones graves en este momento, solo un viejo problema en la mano. Sin embargo, esta lesión no es motivo para cancelar o posponer peleas. Makhachev mencionó que se operará después de terminar su carrera.

El luchador confirmó que actualmente está en un campamento de entrenamiento y que estará listo para pelear en julio. Sin embargo, su próximo oponente aún no se conoce. Makhachev mencionó que Ian Garry o Morales están siendo discutidos como posibles candidatos.

Al mismo tiempo, el campeón subrayó que él no decide a sus oponentes. Según él, este asunto depende de la decisión de la dirección de la UFC.

"Esto no es algo que yo decida o elija. Estoy listo, envíen el contrato", dijo Makhachev.

De esta manera, Islam Makhachev ha dejado clara su disposición para su próxima pelea. Ahora todo depende de la decisión oficial de la UFC y de la entrega de un contrato. Como dijo el campeón, hay muchas palabras, pero hasta que no llegue el papel, no significa que la pelea esté oficialmente confirmada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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