Catar supera a Uzbekistán en el ranking FIFA tras empatar con Suiza

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Catar supera a Uzbekistán en el ranking FIFA tras empatar con Suiza

La fase de grupos del Mundial 2026, que se desarrolla intensamente en los campos norteamericanos, no solo está sorprendiendo a los aficionados con resultados inesperados, sino que también está provocando cambios significativos en el ranking mundial de la FIFA. En un partido de la primera jornada, el representante asiático, Catar, se enfrentó a Suiza, un equipo europeo disciplinado y fuerte. En un encuentro intenso y lleno de drama, los asiáticos mostraron una gran voluntad, logrando marcar en los últimos segundos para rescatar un empate 1-1.

Este punto crucial supuso un regalo enorme e inesperado para la selección nacional de Catar en el escenario internacional.

Empate contra un rival fuerte y salto en el ranking

La fórmula matemática especial desarrollada por la FIFA tiene sus propios secretos. Según esta, cuando las selecciones nacionales obtienen resultados positivos (victoria o empate) contra rivales mejor clasificados y más fuertes, reciben una cantidad importante de puntos. Por lo general, este éxito puede añadir entre +3 y +10 puntos al total de un equipo.

Debido a esta regla, Catar, tras empatar con Suiza, actualmente en el puesto 19 del ranking mundial, ha enriquecido considerablemente su puntuación.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer los cambios en el ranking FIFA tras este empate y el estatus actual de la selección nacional de Uzbekistán:

Nombre de la selección

Resultado final

Nuevo puesto en el ranking FIFA

Posiciones ganadas

Posición antes del partido

Catar


(Equipo de Julen Lopetegui)

1 : 1


(contra Suiza)

50º puesto


(Representante asiático)

+6 posiciones


(Salto positivo)

Partido contra un rival más fuerte

Uzbekistán


("Lobos blancos")

Detalles del torneo

51º puesto

Sin cambios

Un puesto por debajo de Catar

Los "Lobos blancos" bajaron un puesto

La selección nacional de Catar, dirigida por el reconocido experto español Julen Lopetegui, subió 6 puestos en el ranking mundial de la FIFA hasta alcanzar el 50º lugar gracias a este empate. Lamentablemente, debido a este ascenso, han superado a nuestra selección nacional. Actualmente, nuestros representantes, los "Lobos blancos", ocupan el puesto 51 de la tabla.

El torneo aún es largo y esperamos que nuestros compatriotas logren victorias brillantes en los próximos partidos para mejorar su posición.

¡Siga el calor de la Copa del Mundo, los giros inesperados en el ranking FIFA, el camino de nuestra selección nacional y las noticias deportivas más fiables con nosotros en Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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