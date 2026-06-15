En el contexto de la Copa Mundial 2026 que se celebra en Norteamérica, ha surgido un gran debate político e ideológico. Las críticas del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, sobre el formato ampliado del torneo han provocado una ola de protestas internacionales. Asociaciones nacionales de fútbol de varios continentes, incluida la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, han emitido una declaración conjunta oficial en respuesta a los comentarios del presidente de la UEFA.

Publicado por el reconocido analista y comentarista deportivo Ben Jacobs, este llamamiento oficial y firme ha sido firmado por los líderes del fútbol de 13 países, incluidos Uzbekistán, Cabo Verde, Curazao, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Sudáfrica y Costa de Marfil.

«¡Para nosotros, no existe tal cosa como un partido insignificante en la Copa Mundial!»

La razón principal de la declaración conjunta fue que Aleksander Čeferin calificó algunos partidos del nuevo formato de la Copa Mundial como «poco interesantes e insignificantes» para los espectadores. Tales comentarios arrogantes ofendieron la dignidad de los representantes de otros continentes que trabajan por el desarrollo del fútbol mundial.

La declaración conjunta de las asociaciones nacionales destaca los siguientes puntos: «Respetando al dirigente del fútbol europeo, rechazamos firmemente estos puntos de vista. Para nuestros países y pueblos, el concepto de un partido sin sentido o insignificante en la fase final de la Copa Mundial nunca ha existido y nunca existirá. En particular, para naciones como Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao, que se esfuerzan constantemente por progresar, participar en la fase final de este torneo global es la realización de un sueño generacional y una realidad histórica».

Puede familiarizarse con la composición de la coalición unida contra el presidente de la UEFA y sus posiciones clave en el llamamiento a través de la siguiente tabla analítica:

Principales firmantes del llamamiento Persona oficial a la que se dirige la declaración Tema principal de la crítica Idea central y exigencia del llamamiento Países anfitriones del torneo Fecha de finalización del torneo Uzbekistán, Curazao, Cabo Verde, Congo, Haití, Argelia, Marruecos, Senegal y otros Aleksander Čeferin

(Presidente de la UEFA) La supuesta «falta de interés» de los partidos del Mundial 2026 Universalidad del fútbol y principios deportivos EE. UU., México, Canadá 19 de julio de 2026

El poder del fútbol reside en su capacidad para unir a las naciones

Los autores también recordaron que para equipos como Congo y Haití, que han regresado al gran escenario tras una larga ausencia, esta Copa Mundial es una verdadera fiesta que millones de aficionados apasionados han esperado durante años. La declaración enfatiza firmemente que a ningún equipo se le regaló su lugar, sino que cada equipo se ganó este derecho mediante una competencia justa e intensa en el campo, basada en principios deportivos puros.

«El verdadero poder del hermoso juego no reside en que pertenezca a un continente específico, sino en su universalidad: pertenece al mundo entero y puede unir a pueblos de diferentes idiomas y culturas. Cada nación ha sudado en el campo para reclamar este derecho sagrado. Por lo tanto, cada segundo y cada partido de la Copa Mundial tiene un valor incalculable para nosotros», concluye la declaración.

Como recordatorio, la Copa Mundial 2026, la mayor fiesta del fútbol del planeta, está cautivando actualmente al público en los estadios de EE. UU., México y Canadá, y concluirá con el partido final el 19 de julio de este año. ¡Le deseamos a nuestra selección nacional un gran éxito en este camino histórico!

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