¿Está Declan Rice listo para ser el próximo capitán de la selección de Inglaterra?

El centrocampista de la selección de Inglaterra y del Arsenal, Declan Rice, se está convirtiendo en un verdadero líder para su equipo antes de la próxima Copa del Mundo. Su determinación e influencia en el campo a nivel de club la temporada pasada lo convierten en un digno sucesor de Harry Kane. Esto se debe no solo a su nivel de juego, sino también a su capacidad para inspirar a sus compañeros en situaciones difíciles, informa Goal.com informa .

Cuando el Arsenal se enfrentó al Manchester City en la carrera por el título la temporada pasada, muchos subestimaron las posibilidades del club londinense. Sin embargo, el grito de Declan Rice "¡Nada ha terminado todavía!" y la victoria final del equipo de Mikel Arteta en la Premier League demostraron el fuerte carácter del jugador. Según el análisis de Goal.com, se espera que estas cualidades lo lleven a un nuevo nivel en la selección nacional.

La confianza de Thomas Tuchel y la nueva jerarquía

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, declaró recientemente en una entrevista que ve a Declan Rice como vicecapitán del equipo durante el torneo. Aunque Jude Bellingham también ha llevado el brazalete de capitán, Tuchel valora mucho la experiencia y el control de Rice en el centro del campo. El entrenador cree que, en ausencia de Harry Kane, Declan es quien puede liderar al equipo.

Harry Kane ha sido capitán de Inglaterra desde 2018. Aunque se ha convertido en un símbolo del equipo con sus goles y comportamiento ejemplar, no es un líder vocal como Rice. Declan se comunica más en el campo, organiza a sus compañeros y puede despertar al equipo con emociones cuando es necesario. Estas características se consideran muy importantes en la jerarquía del fútbol moderno.

El Mundial en Norteamérica: el comienzo de una nueva era

Para el centrocampista de 27 años, la Copa del Mundo en Norteamérica podría ser el punto de inflexión más importante de su carrera. Ya ha logrado casi todo a nivel de club; el siguiente objetivo es el éxito internacional con Inglaterra. Se espera que los pases precisos de Rice en jugadas a balón parado y su juego defensivo fiable sean armas clave para los ingleses durante el torneo.

En conclusión, Declan Rice está listo para la capitanía, no solo física sino también mentalmente. Sus éxitos con el Arsenal y su papel en la selección de Inglaterra demuestran que, para el día en que Harry Kane entregue el brazalete, ya habrá un sucesor digno. Este es un factor que da esperanza para el futuro a los aficionados de los "Three Lions".