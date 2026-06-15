Se espera que el Tottenham regrese al top seis bajo Roberto De Zerbi

Tras atravesar crisis en las últimas temporadas de la Premier League, el Tottenham podría volver a los puestos de honor bajo la dirección del nuevo entrenador Roberto De Zerbi. El ex portero Brad Friedel cree que el equipo tiene todo para recuperar su estatus, siempre que la directiva le dé libertad en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa .

Tras dos temporadas luchando por la permanencia, el nombramiento de De Zerbi se ve como el inicio de una nueva era. El táctico italiano, que brilló en el Brighton y el Marsella, está llamado a transformar al club londinense. Friedel insiste en que, para despertar a este "gigante dormido", se deben cumplir las exigencias del técnico.

Control de fichajes y libertad del entrenador

En el fútbol moderno, los directores deportivos tienen mucho peso, pero esto no siempre encaja con entrenadores de carácter como De Zerbi. Friedel aconseja a la directiva: si planean fichar a seis jugadores, al menos tres deben ser elecciones directas del entrenador.

"Roberto De Zerbi sabe exactamente cómo debe jugar su equipo. Tiene una filosofía propia y debe elegir a los jugadores necesarios. El Tottenham es financieramente estable, deben darle la última palabra en al menos el 50 por ciento de los casos", dice Friedel. Esto garantiza la armonía entre el técnico y la directiva.

El Tottenham ha vivido una de sus épocas más difíciles. Friedel descarta temores de otra caída en la temporada 2026-2027, asegurando que el club está listo para cambiar su rumbo con De Zerbi.

El italiano es conocido por su disciplina táctica. Prefiere formar una plantilla que se adapte a su sistema. Si la directiva sigue estas pautas, el regreso al top seis de la Premier League es muy posible.

En conclusión, el futuro del Tottenham depende de las decisiones estratégicas del mercado de verano. El nuevo proyecto de De Zerbi podría devolver al club a la lucha por la Champions League.