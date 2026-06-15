Real Madrid fuera de la carrera: Matheus Fernandes cerca de unirse al Manchester United

El club español Real Madrid ha decidido poner fin a su lucha por el centrocampista del West Ham United, Matheus Fernandes. Los madrileños reconocen que el Manchester United es el claro favorito en esta carrera por el fichaje y señalan que el club inglés está mucho más avanzado en las negociaciones. Esto es reportado por Goal.com .

Según la información difundida por The Sun, los campeones de Europa han decidido no presentar una oferta oficial por el talento portugués de 21 años. La dirección del Real Madrid cree que el Manchester United ya ha llegado a las etapas finales del acuerdo con el jugador. Tras la retirada del Arsenal, que anteriormente había mostrado interés en el futbolista, el camino ha quedado totalmente libre para los "Red Devils".

Costo del traspaso y detalles de las negociaciones

El West Ham United valora a su estrella en 80 millones de libras esterlinas. Cabe destacar que el club londinense compró a Fernandes al Southampton el año pasado por 38 millones de libras. Sin embargo, se espera que el descenso de los "Hammers" de la Premier League inglesa permita al Manchester United reducir este precio y llegar a un acuerdo mutuo.

Detrás del interés del Manchester United en este traspaso se encuentra el director deportivo del club, Jason Wilcox. Wilcox valora mucho la capacidad de Fernandes, ya que siguió personalmente el desarrollo del jugador durante su etapa en el Southampton. Él desempeñó un papel clave en el crecimiento del centrocampista antes de su traslado a Old Trafford en abril de 2024.

Traspaso histórico y cambios en el club

Si este traspaso se concreta, Matheus Fernandes se convertirá en el primer jugador en pasar directamente del West Ham United al Manchester United desde el sensacional traspaso de Paul Ince en 1989. Esto podría abrir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre ambos clubes.

Actualmente, el West Ham United atraviesa una crisis interna. La dimisión del copresidente del club, David Sullivan, y las acusaciones en su contra han complicado la situación en torno al equipo. Además, con el nuevo accionista Daniel Kretinsky a punto de tomar el control, el futuro del entrenador Nuno Espírito Santo sigue en duda. Tal inestabilidad podría brindar al Manchester United una oportunidad adicional para finalizar el traspaso rápidamente.

Según Goal.com, el Manchester United ve a Fernandes como el candidato principal para reforzar su centro del campo. El Real Madrid, por su parte, ha preferido centrar su atención en otros objetivos de mercado.