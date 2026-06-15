Jordan Henderson califica de infundadas las críticas a Jude Bellingham

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Jordan Henderson califica de infundadas las críticas a Jude Bellingham

El experimentado centrocampista de la selección inglesa, Jordan Henderson, ha reaccionado al ruido negativo que rodea a la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham. Afirmó que las críticas vertidas por la prensa contra el joven talento están lejos de la realidad y que le resulta muy difícil leer este tipo de artículos. Esto es reportado por Goal.com informa .

Henderson cree que Jude Bellingham es una figura decisiva para el éxito de la selección inglesa en la Copa Mundial de 2026. Según Goal.com, el veterano jugador calificó a Bellingham como el "factor X" del equipo y enfatizó que su influencia es incomparable, no solo en el campo, sino también en el vestuario.

Ambiente de equipo y liderazgo

Recientemente, las opiniones críticas sobre el comportamiento y el carácter de Bellingham en el campo han aumentado en los medios británicos. Sin embargo, Henderson rechazó estos rumores, diciendo que Jude es un gran compañero para sus colegas. "Solo puedo decir cosas positivas sobre él. Mucho de lo que se escribe en la prensa es falso. La energía especial que nos da fortalece al equipo", dice Henderson.

Cabe destacar que la selección inglesa, bajo la dirección de Thomas Tuchel, se está preparando seriamente para el Mundial en Norteamérica. A pesar de tener solo 22 años, este será el cuarto gran torneo en la carrera de Bellingham. Su experiencia en clubes como el Borussia Dortmund y el Real Madrid es invaluable para el equipo nacional.

Una mezcla de experiencia e intensidad juvenil

La convocatoria de Henderson a la selección nacional a los 35 años había provocado muchos debates. Pero Bellingham defendió al veterano, llamándolo el "pegamento" que mantiene unido al equipo. Esto demuestra lo alto que es el respeto mutuo y el espíritu de equipo entre los jugadores.

Actualmente, la selección inglesa está realizando campos de entrenamiento en Florida. El equipo se prepara para el primer partido de la fase de grupos contra Croacia, que tendrá lugar el miércoles. Se espera que Bellingham sea titular en la posición de número 10 en este encuentro.

En conclusión, se puede decir que las posibilidades de Inglaterra en la Copa Mundial de 2026 dependen en gran medida de la forma de las jóvenes estrellas como Bellingham y de la estabilidad dentro del equipo. El apoyo de jugadores experimentados como Henderson ayuda a los jóvenes futbolistas a no sucumbir a la presión.

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Nodirbek Razzokov
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